MOSiR świętuje

- Nasze miasto się rozwija. I takiemu miast potrzebny jest dobrze działający MOSiR. A taki mamy. MOSiR organizuje dużo ponad 200 imprez w roku, to jest coś dobrego dla miasta, które się rozwija. Chciałem podziękować za to, ze mamy najlepszy MOSiR w Polsce. Chciałem też podziękować Państwu, za to, że jesteście, uczestniczycie imprezach, korzystacie z obiektów. Wszystkiego dobrego na kolejne 50 lat dla MOSiRu - dodał Michał Missan, prezydent Elbląga.