"Musimy walczyć o zastępowalność pokoleniową". Pielęgniarki i położne podsumowują i planują

Po raz kolejny w Elblągu odbył się dziś (16 marca) Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. To już trzydzieste takie spotkanie, które dla zawodowego samorządu jest okazją do sprawozdań, ale też kreślenia planów na przyszłość. Zobacz zdjęcia.

- Coroczne zjazdy mają charakter sprawozdawczy, słuchamy, co było zrobione i co jeszcze jest do zrobienia. Trzeba też omówić i przegłosować sprawy budżetowe – wymienia Magdalena Budziszewska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. - Częsta zmiana ministrów zdrowia, a to już trzeci minister w tym roku, nie sprzyja temu, żeby było lepiej. Cały czas pracujemy i dbamy o to, żeby pielęgniarek przede wszystkim nie zabrakło. Średnia wieku pielęgniarek na 31 grudnia w naszym okręgu wynosiła 55 lat, położnych 56 lat. Musimy walczyć o zastępowalność pokoleniową. Do komisji zdrowia są skierowane prace dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Cały czas jest to sprawa otwarta. Cały czas rozmawiamy także o kompetencjach. W tym roku wchodzi nowa ustawa dotycząca Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie pielęgniarki i położne są jak gdyby wykluczane, być może będą musiały być zakontraktowane pod podmiotami lekarskimi, a my jesteśmy samodzielnym zawodem. Istotnym tematem jest ciągle urlop dla podratowania zdrowia, bo to bardzo stresująca i obciążająca praca – wylicza przewodnicząca. Dodaje, że zjazd i zaproszenie na niego gości to okazja dla środowiska pielęgniarek i położnych, by pokazać, jak działają, a także apelować do decydentów w sprawach, na które mają oni wpływ.

- Koleżanki z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu będą dziś na pewno składały swoje wnioski, prezentowały stanowiska i problemy, które dotyczą tego regionu, ale wspólnym problemem, z którym borykamy się w tej chwili w Polsce, jest możliwość utraty kontraktowania świadczeń przez podmioty pielęgniarskie i położnicze – przyznaje Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. - Borykamy się również z jako środowisko pielęgniarskie i położnicze z nowelizacją ustawy dot. płacy minimalnej, gdzie są duże dysproporcje między poszczególnymi grupami – zaznacza nasza rozmówczyni. Również podkreśla potrzebę wprowadzenia urlopów na podratowanie zdrowia.

Jak informuje Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, do końca minionego roku w obszarze działania izby zarejestrowanych było łącznie 2306 pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. Z zarejestrowanych osób zatrudnione są 1764 pielęgniarki i 132 położne. 173 pielęgniarki i 17 położnych pracuje w więcej niż jednym miejscu pracy. Wiek emerytalny osiągnęło 767 pielęgniarek i 62 położne. W minionym roku prawo do wykonywania zawodu przyznano 50 pielęgniarkom i 13 położnym.

Dzisiejsze spotkanie było też okazją do przyznania odznaczeń. Brązowe odznaczenie "Zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych" otrzymały Grażyna Elżbieta Choińska, Ewa Anna Kubik i Małgorzata Marczyńska.