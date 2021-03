Na Ogólnej uważajcie na pieszych! (napisali do nas)

Poruszył mnie wypadek, który miał miejsce w poniedziałek 22 marca na skrzyżowaniu ulic Ogólna – Legionów. Nie było mnie wówczas w pobliżu ale jako że od kilku lat mieszkam naprzeciw feralnego przejścia dla pieszych – wiem, co się tu wyprawia. Tym bardziej nie mogę się pogodzić z wieloma komentarzami typu "to pewnie przez telefon" czy "piesi uważają się za święte krowy" - napisał do nas pan Tomasz, przesyłając filmiki z kamery, dokumentujące niektóre z sytuacji na tym przejściu.

Wypadek miał miejsce w poniedziałek, a nagrane materiały pochodzą ze środy i czwartku. O realnej skali niech poświadczy fakt, że kamera nie była włączona cały czas (nagrywałem aparatem fotograficznym zasilanym bateriami), toteż wiele zdarzeń zapewne mi umknęło. Ponadto robiłem w te dwa dni również inne zwykłe rzeczy z życia codziennego. Dodać możemy jeszcze, że ruch jest większy, gdy nie ma pandemii (otwarte centra handlowe, dzieci dowożone i dochodzące do szkoły itd.) - napisał do nas pan Tomasz, który mieszka przy ul. Ogólnej. - Mam nadzieję że ten materiał zwróci uwagę części kierowców na to skrzyżowanie, by zachowali czujność lub by po prostu uświadomili sobie, że to przejście dla pieszych, choć odległe, to jest jednak częścią skrzyżowania które pokonują na zielonym świetle.

Do korzystania z przejścia dla pieszych nie trzeba zdać żadnego egzaminu, nie trzeba mieć ukończonych 18 lat, nie trzeba być w wieku przedemerytalnym. Każdy pieszy ma prawo przejść na zielonym świetle, a każdy kierowca ma obowiązek mu to umożliwić.