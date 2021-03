70-latka potrąciła dziecko

Dziś (22 marca) około godz. 14 na ul. Ogólnej doszło do potrącenia kilkuletniego dziecka znajdującego się na przejściu dla pieszych. Nieznany jest stan zdrowia dziecka, zostało ono zabrane do szpitala.

Na miejsce zdarzenia przybyła policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Do potrącenia dziecka doszło na przejściu dla pieszych, na zielonym świetle. 70-latka skręcała z ulicy Legionów w ulicę Ogólną, nie ustąpiła pierwszeństwa dziecku i doszło do potrącenia. Zespół ratownictwa medycznego zabrał kilkulatka do szpitala na badania. Policja ustala szczegółowe okoliczności zdarzenia.