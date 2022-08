Na rzeczką, opodal krzaczka...

...niestety, nie mieszkała żadna kaczka. Szczerze mówiąc, musiałaby być bardzo zdziwaczała, aby akurat tam założyć gniazdo. Prezentujemy kolejną miejscówkę w Elblągu, o której najwyraźniej ktoś zapomniał.

Idziemy ulicą Portową w kierunku zarządu portu i Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Bryza“. Przy trafostacji nie skręcamy jednak w kierunku rzeki, tylko przechodzimy przez mini parking i jesteśmy na miejscu.

Już na wejściu witają nas "papierzaki" - swoiste preludium tego, co zobaczymy dalej. Wejście rozjeżdżone samochodami, ale drzewa zdają się sugerować, że będziemy mogli chociaż na chwilę uciec przed palącym słońcem. Trzeba jednak uważać, żeby nie wpaść do studni z wodą. Ze studzienki wychodzi stary (albo wyglądający na mocno zużyty) wąż strażacki. Gdzie jest jego drugi koniec? Nie sprawdzaliśmy, szczerze mówiąc baliśmy się, że wejdziemy w kolejnego "papierzaka".

fot. Mikołaj Sobczak

"Min przeciwpiechotnych" zamaskowanych papierem toaletowym jest na miejscówce kilka. Niestety, nie wiadomo, żeby gdzieś była świeża rolka do wykorzystania. Po „świeżości“ maskowania możemy się domyślić, że teren został zaminowany stosunkowo niedawno.

Poza tym standard. Ktoś spożywał alkohol i „zapomniał“ zabrać szkła. A jak wiadomo butelkę trzeba rozbić, „za karę, że jest pusta“. Nie wiemy. czy butelki zostały przyniesione w dziecięcym plecaku, który też tam leży. Chyba nie, bo plecak już spleśniały. Plastikowe butelki to już norma w takim miejscu. Czy służby, zajmujące się sprzątaniem w mieście, wiedzą o tej miejscówce?

Zachęcamy Czytelników do wskazywania w komentarzach kolejnych takich zapomnianych miejsc, pełnych śmieci. I przy okazji apelujemy do wszystkich, którzy śmiecą, by dbali o miasto. W końcu to nasze miasto...