Na Zawodziu fajnie jest

- Taki grill u sąsiadek – śmieje się jedna z pań uczestniczących w pikniku. - Na razie rozmawiamy przy kawie z koleżanką. W sumie mogłybyśmy to robić w domu, ale tutaj jest przyjemniej. - mówi jedna z uczestniczek pikniku sąsiedzkiego, który dziś odbył się w Domu pod Cisem na Zawodziu. Zobacz zdjęcia.

Na grillu dochodzi mięso, leżaki, w pakiecie delikatny, ochładzający wietrzyk od rzeki, Gracjan Kalandyk gra na gitarze. Gdzie? Wystarczy wyjść ze Starego Miasta, przejść przez Most Niski i skręcić w prawo. Domu pod Cisem nie sposób przegapić. A potem tylko wejść na dziedziniec i już można oddać się relaksowi.

- Połączyliśmy dwa wydarzenia. Po pierwsze chcemy podziękować osobom, które przeznaczyli 1 procent swojego podatku na Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Plan jest taki, żeby co roku w ten sposób dziękować naszym przyjaciołom i sympatykom. Drugie, to piknik dla mieszkańców Zawodzia. To zaproszenie do Domu Sąsiedzkiego, w którym chcemy współpracować z mieszkańcami, dawać im przestrzeń do działalności społecznej. – mówił Arkadiusz Jachimowicz, prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wpierania Inicjatyw Pozarządowych.

W tym roku prezentem dziękczynnym był koncert Gracjana Kalandyka, który wykonał covery i zaprezentował własną twórczość. Na gości czekały specjały wykonane przez Koło Gospodyń Miejskich.

- Mamy smalczyk, ogórki, szykujemy sałatkę – panie z Koła Gospodyń Miejskich przyłapaliśmy na ostatnich przygotowaniach.

Oprócz tego warsztaty garncarskie, plecenie wianków i zabawy animacyjne dla dzieci.

- Mieszkańcy mówią, że to jest inny świat, trochę oderwany od Elbląga. Trochę potrzeb tu jest, drogi są w opłakanym stanie. Ale mieszkańcy mówią, że żyje tu się świetnie. Mi marzy się powstanie Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy na Zawodziu skupiających lokalnych patriotów, którzy byliby rzecznikami interesów dzielnicy, którzy chcieliby, aby Zawodzie piękniało – mówił Arkadiusz Jachimowicz.

Marzeniem ekipy Domu pod Cisem jest stworzenie z adresu Stawidłowa 3 lokalnego centrum.

- Działania Domu Sąsiedzkiego są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Elbląga, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Zawodzie. To jest taki Społeczny Dom Kultury – mówiła Anna Łebek – Obrycka, animatorka Domu Sąsiedzkiego na Zawodziu.