Nadgarstek prawie jak nowy. Pierwsza taka operacja w Polsce

- W ubiegłym roku jako pierwsi w Polsce wszczepiliśmy całkowitą protezę nadgarstka. Jest to najbardziej nowoczesna i najbardziej stabilna proteza na świecie – mówi dr Mirosław Kulmaczewski ze Szpitala Miejskiego w Elblągu. Teraz doktor i jego zespół czekają na pacjentów z całej Polski.

Protezy nadgarstka w medycynie są już znane od kilkudziesięciu lat. Ale dotychczas dr Mirosław Kulmaczewski, koordynator pododdziału chirurgii ręki w Szpitalu Miejskim w Elblągu do końca nie był zadowolony z żadnej. Aż do ubiegłego roku, kiedy do Elbląga trafiła - jak mówi lekarz - najlepsza na świecie proteza. - Doczekaliśmy się bardzo stabilnej protezy, mogą z niej korzystać ludzie, którzy wykonują pracę fizyczną, oczywiście ten wysiłek fizyczny nie może być zbyt duży. Tej protezy można używać do zajęć codziennych, lekkiej pracy fizycznej – mówił dr Mirosław Kulmaczewski na dzisiejszej konferencji prasowej.

Dotychczas pacjenci byli „skazani” na gorsze jakościowo protezy, które nie dawały pełnego komfortu. Były przeznaczone dla osób niepracujących fizycznie, głównie z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Sytuacja zmieniła się w ubiegłym roku, od tamtego czasu chirurdzy ze Szpitala Miejskiego w Elblągu dokonali trzech operacji wszczepiających najbardziej nowoczesną protezę. Czwartą wszczepią w najbliższy poniedziałek.

- Chciałbym zachęcić lekarzy z innych ośrodków, aby kierowali do nas swoich pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi nadgarstka. W naszym kraju jest bardzo dużo niezaopatrzonych pacjentów, którzy cierpią. A duży odsetek może wrócić do pracy po wszczepieniu takiej protezy – apelował dr Mirosław Kulmaczewski.

Proteza pierwszego stawu kciuka (fot. Michał Skroboszewski)

Kciuk też może wrócić do zdrowia

Chirurdzy ręki pochwalili się też protezą pierwszego stawu CMC kciuka, która ułatwi życie osobom ze zwyrodnieniami tego palca. Takich protez zespół dr Mirosława Kulmaczewskiego wszczepił już 18, do kwietnia zaplanowane jest wszczepienie kolejnych 12.

- Wszczepiamy ją do stawu kciuka. To proteza bardzo stabilna, najbardziej nowoczesna na świecie – chwalił się dr Mirosław Kulmaczewski. - Podobne protezy były na rynku, ale były niedoskonałe. Ta, mówiąc krótko, zapewnia bardzo dużą stabilność stawu i odporność na zwichnięcia – wyjaśniał koordynator.

Problem chorób kciuka dotyka coraz więcej ludzi. Ten palec odpowiada za 50 proc. funkcji ręki, a jako przeciwstawny do innych palców jest narażony na bardzo duże obciążenia. Specyficzna budowa stawu kciuka (w porównaniu z innymi stawami) jest jednym z czynników sprzyjającym zmianom zwyrodnieniowym.

Możliwość wszczepiania powyższych protez sytuuje elbląski ośrodek jako jeden z najlepszych (jeżeli nie najlepszy) w kraju.

- W ubiegłym roku osiągnęliśmy w rozwoju naszego oddziału, powiedziałbym, taki szczyt. Mając takie implanty na podorędziu możemy śmiało powiedzieć, że wykonujemy wszystkie dostępne procedury chirurgii ręki, jakie są na świecie – mówił dr Mirosław Kulmaczewski.