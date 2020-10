Nagroda "Wawa Bohaterom" dla 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady

3 października 2020 roku podczas uroczystej gali w Łazienkach Królewskich w Warszawie, instytucje i stowarzyszenia udzielające szczególnego wsparcia kombatantom w czasie pandemii zostały uhonorowane statuetkami „Wawa Bohaterom 2020". W tym roku kapituła przyznała trzy równorzędne nagrody.

Za pomoc w walce o życie i zdrowie Kombatantów w czasie Covid-19, codzienne wsparcie i opiekę nad naszymi Bohaterami, nagrodę „Wawa Bohaterom" otrzymała 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, a oficer tej brygady - ppor. Anna Szczepańska, za swoją działalność na rzecz weteranów walk o niepodległość odebrała specjalne wyróżnienie.

4 W-MBOT była pierwszą brygadą, która włączyła się w akcję „Obiady dla Bohaterów" i jedyną, która ciepłe posiłki dla najbardziej potrzebujących wsparcia Kombatantów dostarcza do dziś. Przy wsparciu stowarzyszeń i instytucji również z okazji Świąt Wielkiej Nocy żołnierze dostarczali świąteczne paczki zawierające żywność, słodycze, upominki, ale i pakiety ochronne z maseczkami i środkami do dezynfekcji dla naszych Bohaterów. Wszystko po to, by ograniczyć Ich wychodzenie z domu, zadbać o zdrowie, a przede wszystkim życie.

- Wszystko po to, by chronić Tych, którzy w naszej historii zapisali się złotymi zgłoskami. Uśmiechy na twarzach ludzi, którzy całe swoje życie nosili w sercu Polskę, walczyli o jej wolność i niepodległość to jeden z piękniejszych obrazów, jakie zapiszą się nam na zawsze w pamięci – mówi ppor. Anna Szczepańska, przewodnicząca Zespołu ds. Kombatantów 4W-MBOT, który decyzją dowódcy, płk. Mirosława Brysia, działa w Brygadzie i opiekuje się blisko 50 kombatantami na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

- Chciałbym podziękować kapitule Wawa Bohaterom, ta statuetka to dla nas ogromne wyróżnienie. Wojska Obrony Terytorialnej kultywują idee, którą jest pamięć o bohaterach, którzy w 1944 roku bez wahania stanęli do walki, by uczynić naszą ojczyznę wolną. Jest to również wielkie zobowiązanie, które realizujemy i staramy się spłacać codzienną służbą i opieką nad żołnierzami Armii Krajowej - mówi ppłk Artur Lichończak, zastępca dowódcy 4W-MBOT.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada działa nie tylko na terenie Warmii i Mazur. Patronem Brygady jest ppłk Gracjan Klaudiusz Fróg ps. „Szczerbiec", zamordowany w mokotowskim więzieniu 11 maja 1951 r. Jego szczątków do dziś nie odnaleziono. Żołnierze 4W-MBOT pomagali w pracach poszukiwawczych wolontariuszom i pracownikom Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN na terenie dawnego aresztu przy ul. Rakowieckiej 37, mając nadzieję na odnalezienie swojego patrona. Wymienili także tabliczki przy krzyżach na warszawskiej „Łączce" , a w przed rocznicą Powstania Warszawskiego, posprzątali 700 mogił w kwaterach powstańczych na terenie Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.