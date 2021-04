Narodziny po elbląsku w dobie pandemii

W styczniu 2021 roku w Polsce urodziło się tylko 25 tysięcy dzieci, to o ponad 8 tysięcy mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Sprawdziliśmy, jak na tym tle wypada Elbląg.

Epidemia koronawirusa miała wpływ na dzietność w Polsce. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ostatnie dane dotyczące liczby urodzin są najgorsze od 18 lat! W styczniu 2021 roku, a więc 10 miesięcy po ogłoszeniu stanu epidemii, w całym kraju urodziło się 25 tysięcy dzieci. W styczniu 2020 roku było to 33,2 tysiące. Spadki widać także w elbląskich statystykach.

W 2018 i 2019 roku, kiedy pandemii nikt się nie spodziewał, wskaźnik urodzeń w Elblągu był niemalże identyczny i wynosił kolejno 817 i 816 dzieci. W 2020 roku był już nieznacznie mniejszy, bo wyniósł 796.

W kwietniu ubiegłego roku, w czasie pierwszego lockdownu, pojawiły się nawet takie prognozy, że zamknięcie w domach może zmotywować Polaków do powiększania rodziny. Jak to wyszło w praktyce, pokazały pierwsze miesiące bieżącego roku. I nie są to dobre wiadomości dla demografii. W styczniu 2018 roku w Elblągu urodziło się 77 dzieci, rok później 83, w 2020 r. - 63, a tegoroczne styczniowe pokazują jedynie 56 narodzin. O tym, czy pandemia rzeczywiście mocno negatywie wpłynęła na elbląską demografię, przekonamy się pod koniec roku. Patrząc na trzy pierwsze miesiące, nie ma powodów to optymizmu.



Łączne urodzenia w Elblągu od stycznia do marca

w 2018 roku: 196

w 2019 roku: 220

w 2020 roku: 243

w 2021 roku: 165



- Urodzenia są dramatycznie niskie. Od szczytów z XX wieku, kiedy sięgały one nawet okolic 800 tys., w ostatnich latach mamy drastyczny spadek, to jest już mniej więcej jedna trzecia. Polacy niechętnie decydują się na posiadanie potomstwa i to pokazuje, że różne programy, które miały być prodemograficzne, okazały się porażką. Trzeba myśleć o kolejnych. W ostatnim roku dołożył się do tego kolejny czynnik, czyli oczywiście koronawirus. Moim zdaniem, niemalże każdy aspekt, który bierze pod uwagę para decydująca się na dziecko, w czasie pandemii się pogorszył. To mogło powodować odroczenie decyzji o potomstwie albo całkowitą z niego rezygnację – mówi Rafał Mundry, ekonomista i analityk polityki gospodarczej, który od kilku lat uważnie śledzi te dane, cytowany przez portal next.gazeta.pl

O niżu demograficznym mówi się w całej Polsce i jak widać – problem ten nie omija także Elbląga. Pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by kolejne statystyki wskaźników narodzeń pięły się w górę.

Zobacz szczegółowe dane dotyczące narodzin w Elblągu w wybranych miesiącach latach 2018-2021