Natura w modzie, czyli trendy na karnawał 2025

Maski, frędzle, blichtr i brokat, czyli coś, z czym kiedyś kojarzył się karnawał. A jak wygląda to w 2025 roku? Porozmawialiśmy z kilkoma stylistami i okazało się, że wiele się zmieniło.

Karnawał to zimowy czas wielkich balów i tematycznych imprez, poprzedzający Wielki Post. W tym okresie sklepy pełne są krzykliwych i oryginalnych dodatków, mających uzupełnić wieczorną stylizację, której dopełnieniem są również fryzury. Jakie teraz są modne?

Króluje blond i beż

– Wciąż królują blondy, naturalne sombre i beże. Modne są teraz fryzury do ramion oraz grzywki, najczęściej kurtyny – mówi Natalia Lewandowska, właścicielka jednego z elbląskich salonów fryzjerskich. – Jeśli chodzi o czesania, to kompletnie odchodzimy od ciężkich i dużych koków na rzecz delikatnych fali. Klientki stawiają na naturę, wolą modelowanie na szczotkę i brak ozdób.

Z panią Natalią zgadza się pani Marta Babij, właścicielka jednego z elbląskich atelier fryzjerskich.

– Bardzo naturalne i klasyczne fale Hollywood, ale też gładkie upięcia. Nie ma tutaj wytwornych koków, jak to było kiedyś – podkreśla Marta Babij. – Jeśli chodzi o kolory, to blondy i beże, ale też idziemy w delikatne brązy. Patrząc na długość, to ja zauważyłam, że często teraz klientki decydują się na cięcia i to mocne, klasyczny bob wciąż jest popularny, tak samo grzywki, one królują cały czas. Natura jest w modzie, bez tapiru, lakieru i świecidełek we włosach. Czasem tylko pojawiają się delikatne perełki lub kokardki.

– U mnie królują blondy i długie włosy, klientki ostatnio przychodzą na przedłużanie i zagęszczanie – dodaje Emilia Padalis, również właścicielka jednego z salonów fryzjerskich. – Moje klientki przed imprezami, na przykład odbywającymi się teraz studniówkami, decydują się na loki, pasujące do ich balowych sukien. Mimo karnawału, więcej pań decyduje się na zmiany wiosną, w marcu. To okres, w którym są chętne na farbowanie włosów czy duże cięcia.

Wspomnianą wcześniej naturalność widać też w trendach obowiązujących w stylizacji paznokci.

– W social mediach widzę przewijające się długie i kwadratowe paznokcie, ale w praktyce moje klientki stawiają na naturalne i okrągłe, choć ostatnio rzeczywiście zauważyłam w salonie trend kwadratów, jednak krótkich – mówi Marlena Dłuszczakowska, elbląska stylistka paznokci. – Zawsze był modny biały french, teraz bardziej rozmyty, z różową bazą i mleczną końcówką, wszelkie delikatne wykończenia z drobnym zdobieniem. Natura wygrywa. Zauważyłam, że trendem, który powrócił i jest popularny w okresie karnawału jest zdobienie nazywane skórą węża, mocne, z gęstym i grubym brokatem. Na takie odważne zdobienia najczęściej decydują się klientki, które przychodzą specjalnie przed jakąś imprezą. Poza tym panie wolą spokojne kolory, jak beże i brązy, popularne zimą.

Stawiają na prostotę

Nie inaczej jest w kwestii makijażu. Według stylistki Magdaleny Kaczmarczyk klientki stawiają na prostotę.

– Zamiast smokey eye i dużej ilości eyelinera, stawiamy na jasne kolory, rozświetlamy oczy, a nie je przyciemniamy – mówi makijażystka. – Coraz częściej klientki rezygnują z doczepianych rzęs, nawet na duże imprezy. Nie chcą mieć efektu ciężkiej powieki, wolą delikatne i naturalne cienie.

Wspomniana przez wszystkie nasze rozmówczynie naturalność wydaje się być największym trendem karnawału, a może i całego 2025 roku.