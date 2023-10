Nauka popłaca

- Nie tylko konkursy się liczą. Chłopcy segregują śmieci czy działają jako wolontariusze w schronisku — przyznaje pani Danuta, mama czterech synów, którzy dziś (17 października) w Ratuszu Staromiejskim, wraz z innymi uczniami, otrzymali umowy stypendialne Fundacji Elbląg na rok szkolny 2023/2024.

Fundacja Elbląg powstała w 2000 roku i od tamtej pory działa charytatywnie, kierując się potrzebami mieszkańców Elbląga oraz całego Regionu Elbląskiego. Realizuje programy stypendialne „Szansa”, „Słonik”, Fundusz Młodych Talentów oraz Stypendium Specjalne od Zarządu, dzięki czemu umożliwia zdobycie wykształcenia niezamożnym, zdolnym uczniom i studentom z terenu Elbląga i okolic.

W roku 2023 zostały przyznane stypendia dla 27 dzieci o łącznej wartości 47 tys. zł., dla trzech uczniów szkół podstawowych, czterech uczniów szkół ponadpodstawowych oraz jednego studenta. W ramach Funduszu Polsko-Ukraińskiego, zostały przyznane trzy stypendia w celu wsparcia edukacji zdolnych uczniów z Ukrainy.

- To już dwudziesty trzeci raz, gdy wręczamy stypendia Fundacji Elbląg — powiedziała na wstępie Teresa Mikuła, wiceprezes zarządu Fundacji Elbląg. — Dziękuję naszym darczyńcom i gratuluję wszystkim uczniom.

Na uroczystości nie zabrakło oczywiście dumnych rodziców.

- Zuzia dostała stypendium za to, że miała dobre wyniki w nauce i za aktywność, bo udziela się bardzo w szkole i bierze udział w różnych konkursach — powiedziała pani Patrycja z Gronowa Górnego, której córka po raz pierwszy otrzymała od fundacji stypendium. — To wyglądało tak, że ja Zuzię zgłosiłam do fundacji, trzeba było wypełnić dokumenty, dać zaświadczenie o dochodach, przynieść wcześniejsze dyplomy i poprzednie świadectwo.

Wieloletnimi stypendystami są bracia Daniel, Dawid, Dorian i Dominik, chodzący do czterech różnych szkół w Elblągu.

Fot. Anna Dembińska

- Za wyniki w nauce — powiedziała mama chłopców, pani Danuta. — To są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci z dysfunkcją intelektualną. To stypendium szczególnie dla tych starszych jest taką motywacją, że warto jest się uczyć, jeśli chcą coś osiągnąć. Stypendium, które dostajemy, jest wypłacane co miesiąc w ciągu roku szkolnego. Chłopcy tę kwotę dostają i uczą się nią dysponować, oszczędzają albo wydają na własne przyjemności.

- Ja lubię kupować nowe ubrania — przyznał najstarszy Daniel.

- A ja słodycze — dodał Dawid.

- Dawid i ci młodsi oszczędzają, ale Daniel co dostanie, to wyda, a żeby dostać stypendium, wszystkie dzieciaki muszą się też wykazać aktywnością dodatkową, pozaszkolną, nie tylko konkursy się liczą. Chłopcy segregują śmieci czy działają jako wolontariusze w schronisku. My z mężem bardzo ich w tym wspieramy, właściwie nie mamy życia towarzyskiego, a samo stypendium jest dużą pomocą, bo wiadomo, jak to wygląda z dziećmi z niepełnosprawnościami. Jest trudno, dlatego doceniamy to, że chociaż w szkołach sobie radzą i dostają te pieniądze, które pomagają w realizacji różnych działań. Dzięki nim organizujemy nasze turystyczne wyjazdy, dzieci poznają Polskę. W te wakacje byliśmy w Jarosławcu i w Darłówku. Te pieniążki pomogły wykupić pobyt, dzięki nim chłopcy mogli pozwiedzać i odpocząć po całym roku nauki — dodała pani Danuta.

Wielokrotną stypendystką jest również Agnieszka.

- To już chyba piąty albo szósty rok, jak córka dostaje to stypendium — przyznał pan Paweł. — Za wysokie wyniki w nauce — dodał.

- Oceny mam bardzo dobre, wygrywam też konkursy, teraz jestem w szkole zawodowej, a pieniądze ze stypendium wydaję głównie na swoje przyjemności, na ubrania i buty. Jest to na pewno duża zachęta, żeby się dalej dobrze uczyć, bo nie muszę prosić rodziców o pieniądze — wyznała Agnieszka.