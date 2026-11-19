„Nie każdy bohater nosi pelerynę”

Przez dwie dekady otwierali drzwi swojego domu dla dzieci, którym zawalił się świat. Danuta i Henryk Dróżdżowie z Elbląga wychowali 37 podopiecznych w ramach pieczy zastępczej. Dziś (19 listopada) w Dniu Pracownika Socjalnego, ich niezwykłe zaangażowanie doceniły władze miasta.

Nagle dzwoni telefon i trzeba znaleźć miejsce dla dziecka, któremu właśnie zawalił się świat. Przez 20 lat w domu Elblążan – Danuty i Henryka Dróżdżów, do czasu przejścia małżeństwa na emeryturę – mieszkało 37 dzieci z pieczy zastępczej.

Dziś (19 listopada), podczas miejskich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Kamieniczkach Elbląskich, małżeństwo oraz inni pracownicy elbląskiej pomocy społecznej odebrali podziękowania za swoją codzienną służbę.

– Przede wszystkim trzeba dać im ciepło i opiekę. Trudno to opisać, bo każde dziecko jest inne. Czego innego potrzebuje, z innymi traumami przychodzi. Podejście trzeba dopasować indywidualnie do każdego podopiecznego – mówi Danuta Dróżdż.

Kiedy najstarsza z trójki biologicznych dzieci państwa Dróżdżów usamodzielniła się, małżeństwo podjęło decyzję o stworzeniu rodziny zastępczej. Czasem dzwonił telefon ze szpitala, że czeka tam noworodek, innym razem trafiali do nich starsi podopieczni, którym trzeba było powiedzieć, że teraz tutaj będzie ich dom. Z nową sytuacją musiały poradzić sobie także ich własne dzieci, zyskując tymczasowe rodzeństwo.

– Najczęściej mieliśmy pięcioro dzieci w pieczy zastępczej. Trafiały do nas maluchy z różnymi schorzeniami. Najkrócej, bo tylko cztery miesiące, przebywał u nas noworodek, który później trafił do adopcji – do tej samej rodziny, która wcześniej adoptowała jego biologicznego brata – opowiada Danuta Dróżdż. – Najdłużej, bo aż 16 lat, był z nami Paweł, chłopak z głęboką niepełnosprawnością. Ostatecznie trafił do Domu Pomocy Społecznej, ponieważ ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie mogliśmy się już nim zajmować.

„W statystycznej rodzinie takich problemów nie ma”

– Tak naprawdę człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, w co się angażuje i z czym wiąże się rodzicielstwo zastępcze – przyznaje pani Danuta. – W przeciętnej, statystycznej rodzinie takich problemów nie ma. Skąd taki pomysł? Mąż zawsze chciał mieć dużą rodzinę. Moi rodzice wychowywali mojego kuzyna, z kolei moja kuzynka miała trójkę dzieci w rodzinie zastępczej. Z rodzicielstwem zastępczym zawsze mieliśmy jakiś kontakt – dodaje Elblążanka.

Za swoje wieloletnie poświęcenie państwo Dróżdżowie (na wniosek ECUS) oraz pracownicy socjalni zostali dziś (19 listopada) uhonorowani przez władze miasta.

– Nie każdy bohater nosi pelerynę. Dziękuję za waszą codzienną pracę – bardzo trudną, wymagającą ogromnych pokładów cierpliwości, zaangażowania i wielkiego serca – mówił podczas uroczystości Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga.

Historii, z którymi na co dzień mierzą się pracownicy socjalni, jest mnóstwo, a każda z nich jest bardzo trudna. Do elbląskiego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Kasprzaka niedawno trafiła siedmiomiesięczna dziewczynka chora na raka.