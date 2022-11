Nie odwracaj wzroku! Niewielka pomoc może uratować życie

Niskie temperatury powietrza często okazują się śmiertelne dla osób bezdomnych wymagających pomocy. Jeśli widzisz osobę, która może być narażona na wychłodzenie, nie bądź obojętny! Nie zapominajmy także o samotnych i nieporadnych życiowo. Nasza reakcja, kilka minut uwagi i jeden telefon na numer alarmowy może ocalić życie! Niby niewiele, a jednak bardzo dużo.

Każdego roku, wraz ze spadkiem temperatur, policjanci podejmują wzmożone działania prewencyjne zmierzające do udzielania pomocy osobom narażonym na wychłodzenie. Funkcjonariusze podczas codziennej służby kontrolują znane im miejsca gromadzenia się i przebywania osób bezdomnych, informują te osoby o instytucjach pomocowych, a w razie potrzeby przewożą je do dostępnych noclegowni. Policjanci codziennie zwracają uwagę na osoby przebywające na przystankach komunikacji publicznej, w pustostanach, przemieszczające się pieszo lub przebywające na terenach pozamiejskich, odkrytych i w lasach. W przypadku ujawnienia osoby, która potrzebuje pomocy, policjanci zobligowani są do udzielenia jej pierwszej pomocy, wezwania służby zdrowia oraz w miarę możliwości przewiezienia do miejsca zamieszkania lub innego schronienia.

Nie przechodźmy obojętnie obok osób leżących na przystankach czy ławkach w parku, zwłaszcza, gdy znajdują się pod wpływem alkoholu. Ci ludzie także potrzebują naszej uwagi i pomocy. Jeden telefon wystarczy, by odpowiednie służby przyjechały na miejsce. Skuteczność policyjnych działań, w dużym stopniu zależy również od aktywności innych osób. Korzystając z numeru alarmowego 112 informujmy o osobach, które takiej pomocy potrzebują.

Bardzo przydatnym narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której można wskazać funkcjonariuszom, które miejsce powinni objąć szczególnym nadzorem. Nie zapominajmy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Pracownicy socjalni Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na bieżąco kontrolują miejsca pobytu osób bezdomnych – we współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją. Monitorowane są miejsca, w których stwierdzono fakt przebywania osób bezdomnych, pracownicy socjalni i funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują działania w celu zabezpieczenia tych osób w ośrodkach wsparcia.

Należy podkreślić, że udzielenie pomocy w formie schronienia następuje na wniosek osoby bezdomnej i za jej zgodą. W przypadku osób przebywających w przestrzeni publicznej często dopiero ujemne temperatury są motywacją do szukania pomocy stacjonarnej.

Osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie w placówkach przy ul. Nowodworskiej 49, gdzie działa schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownia i ogrzewalnia.

Jadłodajnia prowadzona przez Caritas Diecezji Elbląskiej przy ul. Zamkowej 17 od 2 listopada wydaje gorące posiłki osobom bezdomnym – skierowanym przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Od 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy. Informacje dotyczące osób bezdomnych zgłaszać można również do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 55 239 30 40, Zespołu ds. bezdomności Elbląskiego Centrum Usług Społecznych pod nr tel. 55 625 61 18 oraz do Straży Miejskiej – 986 i Policji – 997. Apelujemy do mieszkańców, aby nie być obojętnymi na los osób bezdomnych i przekazywać służbom zgłoszenia o miejscach ich pobytu.

Wykaz instytucji, służb i organizacji działających na terenie Elbląga na rzecz osób bezdomnych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie.