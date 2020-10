Nie skorzystasz, bo zepsuli

W niektórych miejscach odpoczynku stworzonych dla rowerzystów można skorzystać ze stacji naprawczych dla jednośladów. W Elblągu na trasie Green Velo są trzy takie stacje: przy ul. Stawidłowej, przy ul. Kościuszki oraz w Bażantarni. Niestety w ostatnim czasie wszystkie stacje padły łupem wandali.

W ostatnim czasie wszystkie stacje napraw rowerów na szlaku Green Velo w mieście padły łupem wandali, którzy obcinają niektóre elementy wyposażenia. Już po raz czwarty niszczą nie tylko wspólne mienie, ale i uniemożliwiają rowerzystom przeprowadzenie koniecznych napraw.

Wandale zniszczyli także do tej pory: elementy oznakowania nowych szlaków miejskich, ławkę solarną mającą służyć do ładowania telefonów (na Bulwarze Zygmunta Augusta), dwa automaty do wydawania karmy dla ptaków w Parku Traugutta. Wszystkie zniszczenia zostały naprawione lub uzupełnione. Koszty napraw są niemałe, a pieniądze wydane na ich usunięcie można by przeznaczyć na inne cele, służące mieszkańcom i turystom.

Elblążanie, prosimy Was o pomoc i reagowanie. Informujcie policję lub Straż Miejską, jeżeli widzicie przypadki dewastacji miejskiej infrastruktury!