Niepełnosprawni czekają nawet 7 miesięcy na jedną decyzję

Od 2024 roku osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać świadczenie wspierające, które wypłaca ZUS. By je dostać, konieczne jest najpierw uzyskanie decyzji oceniającej poziom wsparcia, które wydają wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. I tu zaczyna się problem, bo zespoły są zarzucane wnioskami i w kolejce trzeba czekać nawet... siedem miesięcy. Problem zgłosiła nam jedna z Czytelniczek, pani Jolanta z Elbląga.

„Wiele mówi się o pomocy rządu dla seniorów z niepełnosprawnościami. Piękne słowa, ale ile osób tego nie dożyje? W miarę szybko udało mi się uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dla mamy (stopień znaczny), ZUS wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pozornie było dobrze, ale pojawił się problem. Nie otrzymamy żadnego świadczenia, bo Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w tym roku już nie będzie przeprowadzał żadnych komisji – napisała do nas jeszcze w grudniu pani Jolanta z Elbląga. -Dokumenty mamy złożyłam pod koniec września 2025 r. i jak przeczytałam, punktową ocenę wsparcia powinniśmy otrzymać pod koniec grudnia br. (przepisowo 3 miesiące). Okazuje się jednak, że terminy komisji ustalono dopiero na styczeń. Mama jest osobą leżącą, ze względy na konieczność opieki nie mogę podjąć pracy. Co mam zrobić w tej sytuacji? Z tym problemem zapewne nie jestem jedna – napisała do nas pani Jolanta, która czeka na przyznanie wsparcia, by pokryć dodatkowe koszty opieki nad mamą – panią Ireną. Odwiedziliśmy obie panie w miejscu ich zamieszkania, przejrzeliśmy dokumentację i interweniowaliśmy w tej sprawie w WZON.

Kolejki po świadczenie

Świadczenie wspierające przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów. Ustala to komisja WZON. Świadczenie wspierające może wynieść od 40 do 220 procent renty socjalnej, w zależności od sytuacji danej osoby. Od wejścia w życie tych przepisów wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności są zalewane wnioskami, co powoduje że na ich rozpatrzenie trzeba czekać nawet... siedem miesięcy. Tylko do wojewódzkiego zespołu w województwie warmińsko-mazurskim od początku 2024 r. wpłynęło ponad 32 tys. wniosków, w samym 2025 r. - 14,3 tys.

- Gdy objęłam kierowaniem oddziałem WZON w 2025 r., za cel wzięłam sobie nadrobienie zaległości. Zatrudniliśmy więcej osób do obsługi wniosków, to obecnie ponad 30 osób, a także więcej specjalistów, którzy są członkami komisji. To obecnie około 100 osób. Zależy nam, by do końca 2026 roku zmniejszyć czas oczekiwania do trzech miesięcy, o których mówią przepisy – zapewnia Agnieszka Stajszczak, kierownik oddziału Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie.

Jak dodaje, 75 procent wnioskodawców ma już wydane decyzje.

- Komisje ustalające poziom potrzeby wsparcia pracują często 7 dni w tygodniu, od 8:00 do 21:00, zarówno w siedzibach oddziałów WZON w Olsztynie, Elblągu czy Ełku, jak i w miejscach zamieszkania/pobytu wnioskodawców – dodaje pani Agnieszka.

Odpowiedź na pytania w ten sam dzień co decyzja

Mama naszej Czytelniczki, ja informuje nas WZON, też taką decyzją została objęta..

- W związku ze złożonym przez pełnomocnika strony (mamy pani Jolanty – red.) wnioskiem o przyspieszenie postępowania ze względu na pogarszający się stan zdrowia strony termin posiedzenia składu ustalającego poziom potrzeby wsparcia został wyznaczony na 9 stycznia 2026 r. w miejscu pobytu osoby niepełnosprawnej. Komisja odbyła się w szpitalu, gdzie Pani Irena przebywała. Decyzja została wydana 14 stycznia 2026 roku – informuje Agnieszka Stajszczak.

Właśnie 14 stycznia 2026 roku otrzymaliśmy odpowiedzi od WZON w interesującej nas sprawie, czekając na nie... od 17 grudnia.