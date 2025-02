NINJA Elbląg 2025 czeka na Ciebie!

W dniach 14-16 marca 2025 roku Elbląg stanie się stolicą sportowej adrenaliny, a Hala Sportowo-Widowiskowa przepełni się energią i emocjami podczas jedynego w swoim rodzaju wydarzenia – NINJA Elbląg!

Niezależnie od tego, czy jesteś dzieckiem, nastolatkiem, czy dorosłym, NINJA Elbląg przygotowało wyzwania dla każdego. To będą trzy dni pełne wyzwań, emocji i niezapomnianych przeżyć, które połączą sport, rywalizację i niesamowitą atmosferę.

Program wydarzenia:

Piątek, 14 marca - Turniej Międzyszkolny NINJA Elbląg – młodsze pokolenie stanie do sportowej rywalizacji na specjalistycznym torze w atmosferze świetnej zabawy wraz z rówieśnikami. Jesteś mistrzem w bieganiu, skakaniu, a może podciąganiu? To wydarzenie pokaże Ci, jak daleko sięgniesz!

Sobota, 15 marca - Mistrzostwa Polski NINJA Elbląg – Czas na spektakularne emocje! Mistrzostwa Polski NINJA w Elblągu to prawdziwa bitwa na torze, gdzie zwycięzca nie tylko zdobywa nagrody pieniężne, ale może także zdobyć szansę na udział w Mistrzostwach Świata NINJA w USA! Dwa tory przeszkód – jeden dla dzieci, drugi dla dorosłych – zapraszają do rywalizacji w formule 1 vs. 1, gdzie liczy się szybkość, zwinność i nieustępliwość. A dla najlepszych czekają nagrody: 1000 zł za pierwsze miejsce! Organizatorzy przygotowali atrakcyjne pakiety startowe, które umożliwią pełne przygotowanie do rywalizacji. Cena dla dorosłych wynosi 199 zł, a dla dzieci 159 zł, z możliwością zniżki do 99 zł dla dzieci z Elbląga – wystarczy wpisać kod: MistrzPolski2025 przy rejestracji. W pakiecie każdy uczestnik otrzyma worko-plecak, słodkości, medal, koszulkę oraz numer zawodnika. To doskonała okazja, aby rywalizować z najlepszymi na świecie i spełnić marzenia o globalnej karierze w tej dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie.

Niedziela, 16 marca - Open NINJA TRACK czyli otwarty trening dla mieszkańców Elbląga. To Twoja szansa, by sprawdzić, na co Cię stać! Open NINJA TRACK to idealna okazja, by spróbować swoich sił na torze przeszkód, który wyzwala maksimum adrenaliny i determinacji. Z pomocą profesjonalnych trenerów w 30-minutowych blokach, pokonasz wyzwania i zdobędziesz cenne wskazówki, które pozwolą Ci poprawić technikę i sprawność.

Zapisy na Open NINJA TRACK będą możliwe tylko stacjonarnie w dniu wydarzenia w Hali Sportowo-Widowiskowej w godzinach 10-14

Wystartuj w zawodach, podziwiaj odważnych zawodników, przeżywaj emocje, które będą towarzyszyć każdemu uczestnikowi. Zawody, treningi i atrakcje sprawią, że każdy z tych trzech dni w Elblągu będzie pełen sportowej rywalizacji, radości i adrenaliny!

Organizatorami wydarzenia są: Miasto Elbląg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz KolekTYw.