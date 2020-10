Nowe limity pasażerów od soboty

Od soboty, zgodnie z kolejnymi obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd w związku z epidemią koronawirusa, w komunikacji miejskiej będą obowiązywały nowe ograniczenia dotyczące liczby pasażerów w tramwajach i autobusach.

Liczba pasażerów znajdujących się w jednym czasie w autobusie lub tramwaju elbląskiej komunikacji miejskiej, nie może przekraczać 30% nominalnej liczby miejsc, przy zachowaniu co drugiego miejsca siedzącego wolnego. Informacje o aktualnie obowiązujących limitach znajdują się na drzwiach wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej. Pasażerów, prosimy o stosowanie się do wprowadzonych przepisów - informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej. - Prosimy pasażerów o odpowiedzialne podejście do sytuacji – jeśli limity zostaną, apelujemy o oczekiwanie na kolejny kurs lub korzystanie z alternatywnych połączeń lub sposobów przemieszczania się.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów i zaleceń, prowadzący pojazd komunikacji miejskiej ma prawo odmówić dalszej realizacji kursu do przybycia służb porządkowych lub spełnienia wymogów w zakresie obostrzeń.

Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, ponieważ miasto stara się podchodzić do tematu transportu zbiorowego elastycznie i odpowiednio reagować na zmieniającą się sytuację.

ZKM w Elblągu zwraca się jednocześnie z prośbą o zgłaszanie kursów, w których dostępna liczba miejsc w pojazdach okaże się niewystarczająca w świetle obowiązujących przepisów. Zgłoszenia te będą niezwłocznie weryfikowane i w miarę dostępnych możliwości wprowadzane będą dalsze zmiany i korekty w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Informacje na temat wprowadzonych zmian, korekt oraz dodatkowych autobusach na konkretnych kursach będzie można znaleźć na stronie internetowej ZKM w Elblągu (www.zkm.elblag.com.pl) oraz pod numerem infolinii ZKM: 55 235 55 00.