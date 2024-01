Nowy market a sprawa toalet (Czytelnicy piszą)

Chciałabym wyrazić swoją opinię na temat parku handlowego, który powstał przy ulicy Królewieckiej/Fromborskiej w Elblągu. Mimo zalet ma jedną poważną wadę – pisze nasza Czytelniczka.

Park handlowy zajmuje powierzchnię około 10 tysięcy metrów kwadratowych i oferuje wiele sklepów, w których są atrakcyjne ceny i szeroki asortyment. Na terenie parku znajduje się również duży parking, który ma ułatwić dostęp do obiektu.

Jednakże, pomimo tych zalet, park handlowy ma poważną wadę, która może zniechęcić potencjalnych klientów. Mianowicie, w tym miejscu brakuje jednej ważnej rzeczy - zapomniano o zrobieniu toalety dla klientów, co jest bardzo niepraktyczne i niewygodne, zwłaszcza dla osób starszych lub rodzin z dziećmi. Nie wiem, czy to był błąd projektanta czy budowniczego, ale uważam, że to niedopuszczalne przy tak dużym obiekcie. Toaleta to podstawowa potrzeba każdego człowieka i brak jej w tym miejscu jest niekomfortowy. Nie wiem, jak inni klienci, ale ja osobiście nie chciałbym robić zakupów w miejscu, gdzie nie mogę skorzystać z toalety w razie potrzeby.

Jeżeli inwestor zapomniał o toalecie , to w ramach tego powinien posadzić gęste krzewy :) Ponadto brakuje jakiejkolwiek informacji, aby w razie nagłej potrzeby można było skorzystać z toalety znajdującej się w danym sklepie.

Piszę do Państwa jako do lokalnego medium, abyście mogli nagłośnić ten problem, że coraz więcej buduje się takich obiektów zapominając o małym, ale jakże praktycznym i ważnym szczególe jakim jest toaleta.

Czytelniczka

(adres mailowy do wiadomości redakcji)