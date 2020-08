O rowerach i przepisach raz jeszcze

- Problem rowerzystów, którzy nie respektują przepisów drogowych jest mi dość bliski. Borykam się z nim w województwie pomorskim, gdzie pracuję – pisze Piotr Semeniuk, odnosząc do artykułu z zeszłego tygodnia, który poruszał tę kwestię. Poniżej publikujemy jego opinię w tej sprawie.

Na końcu artykułu znalazł się kontrowersyjny wpis: „Po publikacji artykułu otrzymaliśmy od jednego z naszych Czytelników opinię na jego temat, którą zamieszczamy poniżej: - Z uwagi na niewiarygodną ilość złych emocji, jakie pojawiają się pod powyższym artykułem, bardzo proszę o pilne uzupełnienie tego materiału. Zabrakło w nim najważniejszej kwestii: Otóż w miejscu wykonania fotografii nie ma drogi dla rowerów, ponieważ nie ma tam znaku pionowego C-13. Tylko taki znak może być podstawą do jazdy po czymś, co teraz jest co najwyżej chodnikiem”.

Opinia owego czytelnika nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Przypomnę, dlaczego:

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

5) droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Art. 33. 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury oraz MINISTRA Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 37. 1. Znak C-13 „droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.

§ 91. 2. Znak P-23 „rower" oznacza drogę dla rowerów, pas ruchu dla rowerów lub śluzę dla rowerów albo część jezdni drogi jednokierunkowej, na której ruch rowerów odbywa się w dwóch kierunkach; znak P-23 umieszczony łącznie ze znakiem P-26 oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami.

W skrócie: Nie jest prawdą, aby jedynie znak C-13 stanowił, czy w danym miejscu znajduje się ścieżka rowerowa. Uczestników ruchu obowiązują wszystkie znaki, nie tylko pionowe, znak P-23 jest znakiem poziomym. Czytelnik piszący bzdurę na ten temat prawdopodobnie nie zatrzyma się przed linią zatrzymania, jeśli zabraknie tam znaku stop, czyli B-20. Uprzedzam jedynie przed powielaniem takich nonsensów, bo w dalszym ciągu ludzie niemający pojęcia o przepisach będą zasłaniać się głodnym kawałkiem z artykułu, narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo.