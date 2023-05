Oby w Elblągu nie rozbolał cię ząb w nocy...

Ponadstutysięczne miasto, jakim jest Elbląg, na nocną opiekę stomatologiczną póki co nie ma co liczyć. W razie dotkliwego bólu zęba mieszkańcom w ostateczności pozostaje wycieczka do Olsztyna lub Gdańska.

Ślady po działalności (w różnej formie) nocnego pogotowia stomatologicznego w Elblągu i w różnych miejscach regionu można wprawdzie znaleźć w sieci, ale są to zwykle dane nieaktualne. Na wizytę w ramach NFZ-u, a także – na ile wiemy – prywatną, w nocy nie ma co liczyć. Stąd jeśli elblążanina znienacka rozboli ząb, pozostaje mu przeczekać do rana na środkach przeciwbólowych lub wybrać się do bliższego Gdańska lub do nieco bardziej oddalonej stolicy Warmii i Mazur. Temat braku nocnej opieki stomatologicznej w Elblągu powraca, postanowiliśmy zwrócić się z pytaniami o możliwość jej uruchomienia w mieście. A możliwość jest, jednak nie ma zainteresowanych świadczeniem takich usług.

- Na terenie Elbląga żaden podmiot nie realizuje świadczeń w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej – przyznaje Agnieszka Budziszewska z zespołu komunikacji społecznej i promocji Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ. - Świadczenia w tym zakresie realizuje na terenie oddziału tylko jeden świadczeniodawca, Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „ZDROWIE" Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Olsztynie. Oddział corocznie zabezpiecza w planie finansowym środki na realizację takich świadczeń i regularnie ogłasza uzupełniające postępowania konkursowe w celu zapewnienia lepszego do nich dostępu na pozostałym obszarze województwa. Niestety od lat, mimo znaczącego podniesienia ceny ryczałtu, nie ma podmiotów chętnych do realizacji świadczeń w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej - podkreśla Agnieszka Budziszewska. Na jakie zyski mogłaby liczyć poradnia stomatologiczna realizująca nocną opiekę? - Cena ryczałtu, (świadczenia udzielone w czasie 12 - to godzinnego dyżuru) od 1 lipca 2023 roku będzie wynosić 2 074,28 zł - brzmi odpowiedź.

Osobę, którą nagle rozboli ząb, niekoniecznie interesuje podział administracyjny i oddział NFZ-u, w ramach którego działa dana placówka. Dodajmy więc, że najbliżej Elbląga nocna opieka stomatologiczna realizowana jest w gabinecie SKIM przy ul. Kazimierza Górskiego 1... w Gdańsku, a więc obok Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Jak podaje pomorski NFZ, świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 19 do 7 oraz całodobowo w soboty, niedziele i w święta. W sąsiednim województwie taką opiekę ma jeszcze zapewnioną Gdynia i Rumia.