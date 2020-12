Od dawna nieczyszczony komin przyczyną pożaru

Straż Miejska interweniowała w sprawie dużego zadymienuia z komina przy skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia z Hetmańską. Jak się okazało, w dawno nieczyszczonym kominie zapaliła się sadza.

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. 11. Straż Miejska otrzymała sygnał od jednego z mieszkańców. Na miejsce została wezwana Straż Pożarna, do której przyjazdu patrol Straży Miejskiej zabezpieczył miejsce zdarzenia. Na szczęście sytuacja została opanowana przez elbląskich strażaków.

Straż Miejska w Elblągu oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu przypomina o regularnym czyszczeniu przewodów kominowych. Często jest to pomijana czynność, a przypominamy sobie o niej wtedy, kiedy komin zaczyna nas zawodzić, spaliny wydostają się na kotłownię, wypływa cuchnąca, brązowa ciecz. Zmagazynowana w kominie smoła potrafi zapalić się nawet w środku nocy, co jest częstym powodem tragedii.

- Pamiętajmy, żeby nie lekceważyć naszego wspólnego bezpieczeństwa - apelują strażnicy miejscy i strażacy.