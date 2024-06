Odszkodowania po likwidacji Pogotowia Socjalnego

Prawie 60 tysięcy złotych odszkodowań wskutek prawomocnych wyroków sądowych musiały wypłacić władze Elbląga z budżetu miasta byłym pracownikom zlikwidowanego Pogotowia Socjalnego. Taki jest finał decyzji w sprawie tej instytucji podjętych przez ówczesnego prezydenta i Radę Miejską poprzedniej kadencji.

O Pogotowiu Socjalnym, które działało przy ul. Królewieckiej (dawna izba wytrzeźwień) zrobiło się głośno w 2020 roku, gdy wybuchła pandemia koronawirusa. Pracownicy instytucji w obawie o swoje zdrowie i jak twierdzili – brak odpowiednich zabezpieczeń - odmówili wówczas przyjęcia do placówki bezdomnego mężczyzny z podejrzeniem zakażenia i prawie wszyscy poszli na zwolnienia lekarskie. Władze miasta w odpowiedzi zwołały nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej i podczas burzliwej dyskusji zdecydowały o likwidacji placówki. 11 radnych poparło tę decyzję, 9 było przeciw. To oznaczało zwolnienia pracowników, którzy pozwali pracodawcę do sądu i sprawy wygrali.

- Pracownicy zlikwidowanego Pogotowia Socjalnego wytoczyli 10 spraw sądowych. Prawomocnie zakończyło się 9 spraw, w których sąd zasądził na rzecz pracowników odszkodowania – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Odszkodowania zostały przyznane przez sąd za nieuzasadnione wypowiedzenie umów o pracę. Pieniądze już zostały wypłacone. To w sumie 58 288 zł, które wpłynęły na konta byłych pracowników z budżetu miasta, a więc za decyzję władz zapłacili tak naprawdę mieszkańcy.

Kwota może być ostatecznie większa, bo nadal trwa sprawa jeszcze jednego byłego pracownika, który odwołał się od decyzji sądu pierwszej instancji. Domaga się dodatkowego odszkodowania w kwocie ok. 68 tys. złotych. Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 11 lipca.

Dodajmy, że w miejscu Pogotowia Socjalnego działa od 2023 roku Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych. Na zlecenie miasta prowadzi je Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących "Od Nowa".