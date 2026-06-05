Ogólnopolski Tydzień Projektów KPO w Zdrowiu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

W dniach 10–13 czerwca Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu włącza się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Projektów KPO w Zdrowiu, organizując akcję prozdrowotną skierowaną do mieszkańców regionu. Wydarzenie ma na celu prezentację projektów realizowanych w ochronie zdrowia dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy oraz promocję profilaktyki i zdrowego stylu życia.

W ramach wydarzenia, w dniach 10–11 czerwca, w godzinach 10:00–14:30, w małej i dużej sali konferencyjnej (poziom -1), zaplanowano warsztaty z samobadania piersi i jąder, konsultacje z dietetykiem oraz analizę składu masy ciała. Uczestnicy będą mogli również obejrzeć film prezentujący projekty zrealizowane w szpitalu w ramach środków KPO.

Uzupełnieniem działań będzie Dzień Otwarty w Zakładzie Rehabilitacji, który odbędzie się 13 czerwca w godzinach 9:00–13:00 (I piętro). W tym dniu przewidziano bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne – masaż limfatyczny. Na bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne obowiązuje wcześniejsza rejestracja, prowadzona od 8 czerwca pod numerem telefonu 55 239 56 84. Podczas zgłoszenia należy podać hasło: „Rehabilitacja na Drzwi Otwarte".

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych zdrowiem, profilaktyką oraz nowoczesnymi rozwiązaniami wdrażanymi w ochronie zdrowia.