Okienko transferowe otwarte do końca lipca

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Zostały trzy tygodnie na podjęcie decyzji dotyczącej przyszłej emerytury. Mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat a kobiety 50 lat, mogą zdecydować, czy składki będą trafiać tylko do ZUS-u, czy do ZUS-u i OFE. Oświadczenie o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE albo zapisywaniu jej wyłącznie na subkoncie w ZUS-ie można złożyć tylko do 31 lipca.

- Do 31 lipca przyszli emeryci mogą zmienić decyzję w sprawie przekazywania części składki emerytalnej na II filar. Mogą zdecydować, że w całości (7,3 proc.) ma trafiać na subkonto w ZUS-ie albo że 4,38 proc. ma być przekazywane na subkonto do ZUS-u, a 2,92 proc. do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Zmiana decyzji wymaga złożenia oświadczenia ZUS-US-OFE-03. Wypełniony formularz można dostarczyć do placówki ZUS-u osobiście lub pocztą. Można go również wysłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS - informuje Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim Jeśli przyszły emeryt nie chce nic zmieniać w dotychczasowym podziale składki emerytalnej, to nie musi składać oświadczenia. Druku nie składają także osoby, które są objęte tzw. suwakiem bezpieczeństwa (tj. są w wieku niższym o 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącym 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) - dodaje rzeczniczka. - W przypadku osób objętych suwakiem bezpieczeństwa na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego ZUS nie przekazuje już składek do OFE. W ten sposób chroni środki ubezpieczonych zgromadzone w OFE przed ewentualną utratą ich wartości. OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS-u, które zapisywane są na subkoncie –wyjaśnia rzeczniczka Ważne: Jeśli dotychczas ubezpieczony nie był członkiem żadnego OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek otwartego funduszu, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia ZUS-US-OFE-03 powinien zawrzeć umowę z wybranym przez siebie funduszem emerytalnym. Kolejne okno transferowe będzie od 1 kwietnia do 31 lipca 2028 r.

​​​​​​​Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS