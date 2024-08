Onko rajdowcy już na mecie

- Wszystkie akcje Fundacji Pokonaj Raka dają dużo nadziei osobom z doświadczeniem onkologicznym. Za każdym razem jestem wzruszona, że możemy razem działać i robić coś dobrego - mówi pani Magdalena, uczestniczka ogólnopolskiego Onko Tour, który dzisiaj zakończył się w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Osiem lat temu Fundacja Pokonaj Raka Katarzyny Gulczyńskiej oraz Rzecznik Praw Pacjenta zorganizowali pierwszy Onko Tour, w którym udział wzięli pacjenci onkologiczni oraz pracownicy ochrony zdrowia. Jaką rolę wówczas w rajdzie odegrał Elbląg? To właśnie w naszym mieście to wydarzenie się rozpoczęło.

- Kilka miesięcy wcześniej oddano do użytku trasę Green Velo, zaczęliśmy o niej czytać i w sposób naturalny padło na Elbląg - mówi Katarzyna Gulczyńska, inicjatorka rajdu, która od 14 lat prowadzi Fundację Pokonaj Raka. - To był szczęśliwy start, a dziś będzie szczęśliwe zakończenie.

Tegoroczna trasa wiodła od Świnoujścia, skąd rowerzyści ruszyli 3 sierpnia, i liczyła około 480 km.

- Ta inicjatywa jest bardzo ważna - mówi Joanna Niewiadomska, pracownik biura rzecznika praw pacjenta i współorganizator Pikniku Zdrowia. - W rajdzie wzięło udział 11 osób o doświadczeniu onkologicznym, czyli takie osoby, które pokonały już chorobę. One bardzo motywują tych, którzy obecnie chorują. Mówią im, co robić, by wyzdrowieć, by przetrwać. Pokazują, że jest drugie życie po chorobie, spełniają swoje marzenia i dają innym nadzieje. Wspieranie pacjentów to jest podstawa do tego, żeby oni wyzdrowieli.

Jak mówi Katarzyna Gulczyńska, przygotowanie całej akcji trwa minimum osiem miesięcy, a podczas rajdu, jego uczestnikom towarzyszy ratownik medyczny z uprawnieniami. Ostatni odcinek, jaki musieli dziś pokonać, to trasa z Gdyni do Elbląga.

- Chciałabym, żebyśmy byli przykładem tego, że ta choroba może się zakończyć również pozytywnie. Cel naszej fundacji to pokazanie, że życie po chorobie nowotworowej jest i powinniśmy je wypełnić nadzieją oraz sensem życia, bo wtedy się zmieniamy, stajemy się uśmiechnięci i bardziej życzliwi dla otoczenia - mówiła Katarzyna Gulczyńska.

Organizatorzy pikniku przekonywali elblążan do prowadzenia zdrowego trybu życia (fot. Mikołaj Sobczak)

O swoich doświadczeniach z chorobą oraz rajdem opowiedziała pani Magdalena, która przyjechała z Warszawy, by wziąć w nim udział.

- Było cudownie, najwięcej energii mieliśmy na finiszu, wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci mimo przygód na trasie - mówiła. - Wszystkie akcje Fundacji Pokonaj Raka dają dużo nadziei osobom z doświadczeniem onkologicznym. Za każdym razem jestem wzruszona, że możemy razem działać i robić coś dobrego. Życie po diagnozie może być cudowne, w moim przypadku diagnoza spowodowała, że zainteresowałam się jogą, dziś jestem jej nauczycielem i kocham życie.

Z okazji zakończenia kolejnej edycji Onko Toru w Elblągu odbył się także Piknik Zdrowia, podczas którego elblążanie byli zachęcani do profilaktycznych badań oraz do prowadzenia zdrowego trybu życia.