Onko Tour i Piknik Zdrowia już w piątek

Po raz kolejny Onko Tour zawita do Elbląga. Tym razem nasze miasto będzie gospodarzem zakończenia rowerowego rajdu, w którym uczestniczą pacjenci onkologiczni wraz z pracownikami ochrony zdrowia. Na mecie powitamy rowerzystów już w najbliższy piątek 9 sierpnia o godz. 16. Natomiast w godz. 14-18 na bulwarze Zygmunta Augusta odbędzie się Piknik Zdrowia.

Rajd Onko Tour już po raz ósmy organizuje Fundacja Pokonaj Raka Katarzyny Gulczyńskiej oraz Rzecznik Praw Pacjenta. W 2016 roku to właśnie w Elblągu odbył się start pierwszej edycji tego przedsięwzięcia. Głównym jego celem jest edukacja społeczeństwa na temat profilaktyki nowotworów, a także zachęcanie do zdrowego stylu życia. Tegoroczna trasa wiedzie od Świnoujścia do Elbląga. W rajdzie uczestniczy 15 rowerzystów – to pacjenci onkologiczni wraz z pracownikami ochrony zdrowia, których powitamy na mecie w najbliższy piątek o godz. 16

Hasło tegorocznej edycji brzmi „Żyj zdrowo i sportowo”. W związku z tym oprócz sportowych zmagań na trasie rajdu organizowane są również Pikniki Zdrowia. To wyjątkowa okazja do skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji oraz poznania metod profilaktyki nowotworów.

W Elblągu taki piknik odbędzie się 9 sierpnia na bulwarze Zygmunta Augusta (w godz. 14-18). Swoje stanowiska profilaktyczne i promocyjne wystawią Centrum Krwiodawstwa, Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska Organizacja Turystyczna, Sanepid, czy Fundacja Orły Sportu. W namiotach profilaktycznych przygotowanych przez Szpital Miejski w Elblągu, Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Nu-Med każdy chętny będzie mógł zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom glukozy, cholesterolu i trójglicerydów, a także dokonać pomiaru BMI wraz ze składem masy ciała. Podczas pikniku panie będą mogły skorzystać w badania w mammobusie. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci, w tym dmuchańców. Będą również występy artystyczne i zumba.

Patronat Honorowy nad rajdem ONKO TOUR objął Prezydent Elbląga Michał Missan.

Partnerem akcji w Elblągu jest: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szpital Miejski im. św. Jana Pawła II w Elblągu, Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Nu-Med.