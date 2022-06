Onkorejs przejdzie przez Elbląg

Do Elbląga zbliżają się uczestniczki Onkorejsu. To panie, które skutecznie pokonały choroby nowotworowe i zaświadczają o tym własnymi nogami. Ich tegoroczna trasa wiedzie z Krynicy Morskiej do Braniewa.

Wydarzenie wraca po pandemicznej przerwie

Uczestniczki Onkorejsu dziś przychodzą do Elbląga, a jutro (środa, 29 czerwca) po godz. 10 wyruszą spod elbląskiego Ratusza Staromiejskiego w kolejny odcinek trasy (do Suchacza). Start do kolejnego etapu będzie również okazją do spotkania z elbląskimi dziennikarzami, by opowiedzieć o swoich doświadczeniach, związanych zarówno z walką z nowotworem, jak i samym przebiegiem rejsu. W spotkaniu wezmą też udział elbląskie Amazonki oraz wiceprezydent Elbląga Michał Missan.

Więcej o Onkorejsie

Onkorejs Granicami Polski to wyjątkowy projekt, ponieważ jest realizowany przez osoby i dla osób, które wiedzą, co to rak. Cel jest jeden - dać nadzieję osobom chorym, że rak nie musi być chorobą śmiertelną, pokazać, że mimo choroby można żyć aktywnie, pięknie i ciekawie. A przy okazji podkreślić, jak ważna jest profilaktyka.

- Pokazujemy, że potrafimy zrobić coś niezwykłego i wielkiego. Dzięki mediom, które mamy nadzieję to nagłośnią oraz internetowi trafimy do szerokiej społeczności ludzi chorych, dając im nadzieję i pomagając powrócić do normalnego życia, a ludziom zdrowym uświadomić, jak ważne są profilaktyka i badania. Pokonując własne ograniczenia idziemy w stronę życia – deklarują uczestniczki Onkorejsu

Tegoroczny Onkorejs odbywa się w terminie 26 czerwca - 1 lipca. Trasa nr 6, która wiedzie także przez Elbląg, prowadzi z Krynicy Morskiej do Braniewa.