Organizacyjny fenomen. Osiem dekad temu powstała AK

Dokładnie 80 lat – tyle czasu minęło dziś (14 lutego) od powstania Armii Krajowej. Elbląskie obchody rocznicy odbyły się przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego. Zobacz zdjęcia.

- Pamiętamy i oddajemy cześć bohaterskim żołnierzom walczącym w szeregach Armii Krajowej - mówił o dzisiejszych obchodach Ireneusz Ziemiński z elbląskiego koła Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. - Dziś możemy stwierdzić, że z obowiązku walki o ciągłość i zachowanie polskości Armia Krajowa wywiązała się w pełni – podkreślał.

- To jest symbol tego, że my, Polacy, nigdy nie damy sobie zabrać wolności – mówił o AK Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko-mazurski. - Armia Krajowa zawsze zostanie tym symbolem. To też symbol jedności naszego narodu – wskazywał.

- AK tworzyło zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego, które było fenomenem w skali Europy - zaznaczył Witold Wrólewski, prezydent Elbląga. - Po 1945 r. historia Armii Krajowej ma swój smutny dalszy ciąg w postaci aresztowań, brutalnych przesłuchań, długoletnich kar więzienia i kar śmierci dla żołnierzy podziemia – przypomniał.

- Spotykamy się dziś, by uczcić 80. rocznicę powstania Armii Krajowej - podkreślał Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej. - Działalność tej formacji jest dziedzictwem, które każdy Polak powinien nosić w swoim sercu – stwierdził. Dodał, że AK „to wzór dla przyszłych pokoleń”.

- Fenomen Armii Krajowej zdumiewa do dziś nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. To największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko w okupowanej podczas II wojny światowej Europie - brzmią słowa listu Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, odczytane podczas uroczystości przez Annę Szczepańską, wiceprezes zarządu.

Fot. Anna Dembińska

- W uroczystej zadumie chylimy czoła przed patriotami - napisał z kolei w liście na dzisiejszą okoliczność Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Odczytał go Edward Pietrulewicz, dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. - Od 80 już lat datę 14 lutego charakteryzuje siła miłości, miłości do ojczyzny - podkreśla marszałek w swoim piśmie.

Podczas uroczystości odbył się apel pamięci i wystrzelono salwę honorową ku czci obrońców ojczyzny. Delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty.

- 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Pierwszym dowódcą AK został komendant główny ZWZ gen. Stefan Rowecki „Grot”. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie. Utworzona przed 80 laty AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. Korzenie Armii Krajowej sięgają zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 roku przez grupę wyższych oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim, przy współudziale prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski. Stała się ona zalążkiem rozbudowanego potem Państwa Podziemnego – podają dziś strony rządowe.