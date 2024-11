Organizują Mikołajki dla potrzebujących rodzin, można im pomóc

7 listopada elbląska Fabryka Dobra organizuje czwarte już w swojej historii Mikołajki. Będą upominki dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy, warsztaty, animacje dla najmłodszych. Można też włączyć się w pomoc w organizacji wydarzenia.

Fabryka Dobra, której wolontariusze często związani są także ze Szlachetną Paczką, wzorem tej inicjatywy poznają najpierw rodziny i osoby potrzebujące pomocy. W ich siedzibie przy ul. Junaków 3, co tydzień w czwartki w godz. 16-19 jest dzień otwarty, który jest okazją, by dać się poznać, pozwolić zrozumieć swoją sytuację i otrzymać pomoc.

Mikołajkowa akcja odbędzie się natomiast 7 grudnia w godz. przedpołudniowych.

- Zaprosiliśmy rodziny, którym na co dzień pomagamy, często to samotni rodzice lub babcie wychowujący dzieci. Dzieci na wydarzeniu będzie ok. 100, chcemy, by ponownie Mikołaj przyniósł im prezenty. Przygotowujemy takie paczki i zachęcamy do włączenia się w pomoc, właśnie przez przekazanie słodyczy, które trafią do najmłodszych, dla najmniejszych dzieci przydadzą się też soczki i musy. W przygotowaniach i organizacji pomagają nam harcerze, samo wydarzenie odbędzie się w Elbląskim Parku Technologicznym – mówi Katarzyna Kozioł z Fabryki Dobra. - Robi się zimno, jeśli ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji, mamy na stanie jakąś odzież, ciepłe buty, więc zapraszamy – dodaje jeszcze.

Kontakt z Fabryką Dobra, w celu uzyskania pomocy lub włączenia się w nią m. in. tutaj i pod numerem telefonu 511 214 804.