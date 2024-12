Orkiestra gra coraz głośniej

Trwają przygotowania do kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Elblągu motywem przewodnim przygotowań są obecnie dwie kwestie, skarbonki i sztabiki WOŚP.

Onkologia i hematologia dziecięca – wsparcie tych medycznych specjalizacji jest celem 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Adam Krause, szef elbląskiego sztabu, podkreśla, że kwestia wolontariuszy w Elblągu jest już w zasadzie domknięta, będzie ich w mieście 450. Poszukiwane są natomiast firmy i instytucje, w siedzibach których mogłyby stanąć puszki na datki WOŚP.

- Zapraszamy sklepy i wszystkie miejsca, do których przychodzą mieszkańcy, puszki będą w tych miejscach stać do dnia Finału - mówi Adam Krause. Dodaje, że jeśli chodzi o małe sztabiki WOŚP w szkołach i przedszkolach, które między innymi organizują licytacje, to w tym roku jest ich już ok. 30.

- Zachęcamy szczególnie tych, którzy jeszcze takiego sztabiku nigdy nie organizowali, to fajna przygoda, w ramach której można zrobić coś innego dla innych, zintegrować się z innymi, również w firmach, w których pracujemy – zaprasza Adam Krause.

W kwestii wośpowych puszek i zakładania sztabików można kontaktować się z MOSiR-em (55 625 63 00) lub z Regionalnym Centrum Wolontariatu (55 235 18 85), te instytucje w Elblągu koordynują Finał Orkiestry.

Czy wiemy dziś coś więcej o wydarzeniach w trakcie samego Finału? Program jest w trakcie układania.

- To jeszcze nie ten etap, żeby mówić o szczegółach – zaznacza szef elbląskiego sztabu.

Poprzednio Elbląg zebrał w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 787 482,12 zł i był to miejski rekord. W 32. Finale WOŚP pod hasłem "Płuca po pandemii" wzięło udział ponad 50 elbląskich sztabików i 420 wolontariuszy.

- Zapraszamy wszystkich mieszkańców, żeby się włączyli do grania z Orkiestrą. Zapraszamy do tworzenia sztabików, to nie muszą być wielkie wydarzenia, ale małe i lokalne, zapraszamy do ustawiania puszek stacjonarnych w firmach i instytucjach - podkreśla Adam Krause.

33. Finał odbędzie się 26 stycznia 2025 roku.