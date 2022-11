Orkiestra gra coraz śmielej

29 stycznia czeka nas już XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O tym, jak to wydarzenie przebiegnie w Elblągu, mówiono podczas dzisiejszej (28 listopada) konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim. Hasło tegorocznej Orkiestry to "Chcemy wygrać z sepsą. Gramy dla wszystkich, małych i dużych".

W Elblągu za organizację finału odpowiada MOSiR wspierany przez Regiolnalne Centrum Wolontariatu.

- Połączymy nasze wszystkie nasze siły samorządowe i pozarządowe ku dobrej organizacji, żebyśmy tę Orkiestrę po raz kolejny mogli przeprowadzić - mówił prezydent Witold Wróblewski. Podkreślił, że ten rok będzie łatwiejszy od strony organizacji niż poprzedni, kiedy duży problem stanowiła pandemia koronawirusa. - Tradycyjnie będzie scena główna na Starym Mieście. Chcę serdecznie zaprosić do uczestniczenia, udziału w przygotowanych przedsięwzięciach – mówił Witold Wróblewski. Przypomniał, że w zeszłym roku elblążanie zebrali łącznie 423 tys. zł.

Orkiestra w Elblągu znów przypada na ferie zimowe, stąd szkoły zachęcane są do grania, jak poprzednim razem, z pewnym wyprzedzeniem.

- Oczywiście zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli po pierwsze do tego, żeby zostać wolontariuszem. Można powiedzieć, że to wolontariusze “robią nam wynik”, oprócz tego, że mieszkańcy wychodzą na ulice, żeby wrzucić do skarbonki, musi być ktoś, kto te pieniążki od nich zbierze - mówił Adam Krause, szef elbląskiego sztabu WOŚP.

Siedziba sztabu ponownie będzie znajdowała się w Ratuszu Staromiejskim. Do wolontariatu w Elblągu można zapisać się w Regionalnym Centrum Wolontariatu przy ul. Związku Jaszczurczego (osoby niepełnoletnie muszą przyjść z opiekunem) lub na stronie internetowej i-Wolontariusz poprzez wypełnienie formularza.

Tradycyjnie w związku z WOŚP na mieszkańców będą czekać aukcje, w planach jest też tradycyjne “Światełko do nieba”. Potrzebni są jednak sponsorzy, którzy zaangażują się w kwestie takie jak przygotowanie elbląskich gadżetów w WOŚP czy w organizację “Światełka.” właśnie.

Na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy będzie można też wpłacać pieniądze przez e-skarbonki. Chętne firmy i instytucje od 10 grudnia mogą umieścić tam, gdzie przyjmują interesantów i gości, puszki Orkiestry. Warunkiem jest wyznaczenie opiekuna, który weźmie odpowiedzialność za opiekę nad skarbonką. Jak podkreślają organizatorzy, takie puszki mają znaczny udział w generowaniu końcowego wyniku zbiórki.

Elbląski sztab WOŚP można znaleźć m. in. na Facebooku.