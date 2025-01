Orszak Trzech Króli ponownie w Elblągu

6 stycznia o godz. 13 z placu Jagiellończyka wyruszy kolejny Orszak Trzech Króli. Elbląg jest jednym z kilkuset miast w Polsce, w których odbywa się to wydarzenie. Zobacz filmowy zwiastun.

- Tegoroczny Orszak Trzech Króli nawiązuje tematyką do dwóch wielkich rocznic, które obchodzimy. Pierwsza z nich to Rok Jubileuszowy ogłoszony przez papieża Franciszka z okazji 2025-lecia narodzin Chrystusa. Druga rocznica, którą obchodzimy w tym roku, to 1000-lecie koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego – informują organizatorzy elbląskiego orszaku, który odbędzie się 6 stycznia.

Początek wydarzenia o godz. 13 na placu Jagiellończyka. Stamtąd uczestnicy orszaku przejdą do katedry św. Mikołaja, która tego dnia będzie pełnić rolę betlejemskiej stajenki. Po drodze organizatorzy przedstawią scenki związane z narodzinami Chrystusa.