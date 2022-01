Orszaku nie będzie, w zamian spotkanie w katedrze

Z powodu pandemii koronawirusa w tym roku w Elblągu nie odbędzie się Orszak Trzech Króli. Organizatorzy zapraszają do uczczenia tego święta w inny sposób.

- W imieniu elbląskiego sztabu Orszku Trzech Króli zapraszam do katedry św. Mikołaja 6 stycznia o godz. 15, aby wspólnie z królami oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi. W związku z pandemią nie możemy jak co roku tłumnie przejść ulicami miasta, ale możemy zgromadzić się w kościele, zachowując zasady bezpieczeństwa i wspólnie wyrazić swą wdzięczność i radość poprzez śpiewanie kolęd – mówi ks. Piotr Bryk, administrator parafii św. Brunona w Elblągu i jeden z organizatorów Orszaku Trzech Króli w Elblągu. - Nasze spotkanie urozmaici wizyta św. Mikołaja, patrona miasta, który przybędzie do dzieci z prezentami. Będzie też możliwość zrobienia zdjęć z królami i Mikołajem.