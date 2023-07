Osiemnasty zlot aniołów

Osiemnasta edycja corocznego spotkania twórców i wielbicieli aniołów rozpocznie się w najbliższy weekend (7-8 lipca). Mieszkańcy wsi Aniołowo (gmina Pasłęk) zapraszają wszystkich chętnych do wspólnej promocji osiągnięć osób aktywnych.

- Atrakcji nie zabraknie i dla młodszych i dla starszych. To już osiemnasta edycja Zlotu Miłośników w Aniołowie, czyli jesteśmy pełnoletni. Będą tematyczne pokazy i smakowity konkurs, warsztaty tworzenia aniołów, warsztaty kulinarne „anielskie ruchańce”, a w sobotę wieczorem zapraszamy na występ naszego zespołu "Angels in the fire" - mówi Halina Cieśla, prezes miejscowego stowarzyszenia, które działa na rzecz Aniołowa.

Wydarzenie rozpocznie się w piątek (7 lipca) o godz. 18

Program

piątek (7 lipca) godz. 18-22

warsztaty kulinarne wypieku chleba

spacer szlakiem aniołów

rozgrywki sołeckie

pokaz strażacki

kolacja integracyjna

sobota (8 lipca) godz. 14-23

uroczysta parada

tematyczne pokazy i smakowity konkurs

warsztaty kulinarne „anielskie ruchańce”

warsztaty tworzenia aniołów

diabelskie igraszki dla dorosłych i dzieci

godz. 20 występ zespołu „Koneserzy”

godz. 22.30 pokaz grupy "Angels in the fire"

Podczas wydarzenia będzie można brać udział w warsztatach tworzenia anioła i nabyć wyroby z jego wizerunkiem. Zaprezentują się aktywne grupy mieszkańców i wiosek tematycznych powiatu elbląskiego oraz goście z Niemiec, Litwy i Ukrainy.

- Zapraszamy na degustacje i prezentacje specjałów lokalnych. Każdy znajdzie coś dla ciała i dla ducha. W sobotę o godz. 17 odbędzie się losowanie nagrody wśród przebranych za anioła - zapowiada Halina Cieśla.