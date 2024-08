Ostatni akord świętowania

Kolejne Elbląskie Święto Chleba za nami. Ostatni jego wieczór należał do Darii ze Śląska i widowiska Miastoblaski. Zobacz zdjęcia.

Ostatnie święto w Elblągu tym razem trwało o jeden dzień dłużej, zaczęło się w czwartek, 22 sierpnia. Przyciągnęło wielu mieszkańców i turystów. Oprócz koncertów zorganizowano inne atrakcje w ramach "strefy jarmarku", "strefy zdrowia", "strefy aktywnej rodziny" czy "strefy seniora".

Kolejny raz porozmawialiśmy z uczestnikami imprezy. Spotkaliśmy m. in. parę z Warszawy.

- Przywiodło nas tu... śniadanie, chcemy coś zjeść. Nie będziemy mieli jednak tyle czasu, żeby zostać na koncert – mówi Konrad.

- Na jarmark trafiliśmy przypadkiem. Elbląg jest piękny, zadbany i czysty – mówi towarzysząca mu Irena.

- Mieszkam w Elblągu dopiero od dwóch lat, na Elbląskim Święcie Chleba jestem pierwszy raz – przyznaje z kolei pani Marta. - Przyglądam się, co tu będzie działo. Szukam tutaj miejsc związanych z promocją zdrowia. O wydarzeniu dowiedziałam się z mediów – podkreśla nasza rozmówczyni.

fot. Mikołaj Sobczak

- Przyjechałyśmy tu z wycieczką z Gdańska, której celem jest Buczyniec. Jesteśmy zauroczone Elblągiem. Miasto się zmienia i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Zaliczyłyśmy już klasyk, czyli kawałek chleba ze smalcem. Nie szukamy nic konkretnego, ale można tu wypatrzyć jakieś prezenty, suweniry... A może coś jeszcze wpadnie w oko? Teraz zbieramy się do Buczyńca, a do Elbląga wracamy na obiadek, chociaż nie mamy pojęcia, gdzie on będzie – opowiadają panie Lubomira i Krystyna.

W czasie Elbląskiego Święta Chleba było trochę sportu, trochę atrakcji gastronomicznych i trochę kultury. W minionych dniach na scenie wystąpili m. in. Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Ronnie Ferrari, Natalia Przybysz, Proud Mary, Agnes Violin... To była już XVIII edycja Elbląskiego Święta Chleba.