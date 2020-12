Pandemia nauczyła nas pomagać

- Mam wrażenie, że pandemia koronawirusa – mimo całego zła - przyniosła nam mieszkańcom również wiele dobrego. Nauczyliśmy się pomocy sąsiedzkiej i otworzyliśmy oczy na potrzeby innych. Chcemy za to mieszkańców pochwalić – mówi Gabriela Zimirowska, szefowa Regionalnego Centrum Wolontariatu. To właśnie ta organizacja wygrała tegoroczny Konkurs im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych.

To już 17. edycja Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych. W tym roku, przez pandemię, wnioski na konkurs złożyły tylko dwie organizacje, ale za to prowadzące mimo obostrzeń szeroką działalność społeczną. Fundacja Końskie Zdrowie zgłosiła cykl swoich imprez pod hasłem Pony Cup, w którym pierwsze kroki w jeździectwie stawia rocznie ponad 300 dzieci w wieku 4-14 lat (w tym roku odbyła się czwarta edycja cyklu) oraz Regionalne Centrum Wolontariatu, które podczas pandemii uruchomiło szeroką pomoc dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

- Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, jak wiele osób się w tę akcję zaangażowało. Wspieraliśmy i wspieramy systemowo około 150 seniorów. Zgłosiło się wielu nowych wolontariuszy – nauczycieli, pedagogów, mamy też w naszym gronie ratownika medycznego, policjanta. Robili zakupy, realizowali recepty, odbierali pocztę. Cały czas są w gotowości do pomocy. Wspieraliśmy wiele oddolnych inicjatyw, jak Widzialna Ręka, druk przyłbic, szycie maseczek. Do dzisiaj mamy wiele maseczek, po które się można do nas zgłaszać – mówi Gabriela Zimirowska, szefowa Regionalnego Centrum Wolontariatu, które przyszłym roku będzie obchodzić 20-lecie istnienia. - Mam wrażenie, że pandemia koronawirusa – mimo całego zła - przyniosła nam mieszkańcom również wiele dobrego. Nauczyliśmy się pomocy sąsiedzkiej i otworzyliśmy oczy na potrzeby innych i nabieramy jako społeczeństwo odpowiedzialność za drugiego człowieka. Składając wniosek do konkursu chcieliśmy w ten sposób za to mieszkańców pochwalić i im podziękować.

Regionalne Centrum Wolontariatu otrzymało za zwycięstwo w konkursie nagrodę prezydenta Elbląga oraz dwa tysiące złotych, ufundowane wspólnie przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundację Elbląg.

- Akcja pomocowa organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu dała szansę na stworzenie systemy wspierania osób starszych i niepełnosprawnych w tym trudnym czasie. Wykorzystała potencjał lokalnych instytucji, mobilizację elblążan i chęć pomagania. Otworzyła oczy na trudną sytuację wielu mieszkańców Elbląga – uzasadniał werdykt komisji konkursowej jej przewodniczący Edward Łebkowski.

Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak organizuje od 17 lat Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych.