Park Dolinka otwarty w mikołajki, czytelnicy zgłaszają uwagi

6 grudnia, w mikołajki, władze Elbląga oficjalnie otworzą park Dolinka po modernizacji. Tymczasem Czytelnicy od pewnego czasu zgłaszają do naszej redakcji swoje uwagi do inwestycji. - Po co tyle barierek? Dlaczego nie ma więcej zjazdów dla dziecięcych wózków czy osób niepełnosprawnych? - pytają. Zobacz zdjęcia.

- Jako mama spacerująca z wózkiem byłam bardzo niemile zaskoczona brakiem zjazdów dla wózków. Ja jakoś sobie poradzę, a co ma powiedzieć osoba niepełnosprawna? - pisze pani Natalia.

- Czy na zdjęciach naprawdę widzę barierki wzdłuż Kumieli? Co dalej? Barierki w Bażantarni? Barierki wzdłuż rzeki Elbląg? Ile osób wpadło tam do strumyka w ostatnich 50 latach? - pyta pan Łukasz.

To tylko niektóre z opinii, które trafiły do naszej redakcji. Jedna z naszych Czytelniczek wystosowała oficjalne pismo do władz miasta w sprawie ułatwień dla osób niepełnosprawnych i wózków.

- Od strony ul. Spacerowej od wejścia od Moniuszki schody mają trzy metry szerokości i idą stosunkowo łagodnie, więc nic nie stało na przeszkodzie wykonania zjazdu. Miasto nie zauważa wciąż, że zjazd wzdłuż schodów od ul. Traugutta jest nieużywany, bo jest zbyt stromy, więc tak jakby go nie było. I ciekawa jestem, jak zimą elblążanie ocenią sens inwestycji, gdy okaże się, że dzieci nie będą mogły zjeżdżać z górki na sankach z uwagi na znajdujące się na dole atrakcje. Będzie to niebezpieczne, bo będzie grozić zderzeniem z nimi – napisała do nas kolejna z Czytelniczek.

Urzędnicy z Departamentu Inwestycji wystosowali do naszej Czytelniczki odpowiedź na jej pismo. Czytamy w nim m.in., że „dostępność (do parku – red.) dla osób niepełnosprawnych i z wózkami została zapewniona wejściem od ul. Agrykola, pozwalającym poruszać się głównym ciągiem pieszym, prowadzącym przez cały park i wykonanym bez barier architektonicznych. Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze zjazdu od strony ul. Traugutta oraz zjazdu technicznego, znajdującego się od strony cmentarza przy parkingu przy ul. Kościuszki” - czytamy w piśmie z urzędu.

Departament Inwestycji dodaje również, że zbyt duże różnice wysokości terenu w parku powodują, że wykonanie zjazdów w miejscach wskazanych przez Czytelniczkę zgodnie z przepisami prowadziłoby do „zabetonowania parku”.

„Wiele razy w środkach masowego przekazu poddawano krytyce i wyśmiewano wykonane, w wielu miejscach w Polsce, wielometrowe serpentyny zjazdów, mimo że zostały one wykonane zgodnie z obowiązującym prawem” - czytamy w odpowiedzi urzędników. - „W parku Dolinka przyjęto w związku z tym rozwiązania, które otworzą park dla mieszkańców i turystów, zapewniając wiele atrakcji z jednoczesnym zachowaniem równowagi przyrodniczej terenu, tj. nie spowodują dewastacji środowiska leśnego – przyrody, i krajobrazu, stabilności ekosystemu, właściwego stanu zasobów i składników przyrody i tym sposobem pozwolą na zachowanie naturalnego charakteru parku Dolinka, podkreślenie jego indywidualności, niepowtarzalności, wyjątkowości”.

Przypomnijmy, że modernizacja parku Dolinka ma kosztować w sumie 13 mln złotych, z czego 9,6 mln to dofinansowanie unijne. Termin zakończenia prac był dwukrotnie przesuwany (pierwotny to październik tego roku). Prace zakończono 3 grudnia, a oficjalne otwarcie nastąpi 6 grudnia. Na prawie 7 tys. m kw. powierzchni powstało około 100 różnego rodzaju urządzeń do zabawy i rekreacji, m.in. place zabaw dla dzieci, park linowy ze zjeżdżalniami, stoły piknikowe, leżaki, stoły do ping-ponga i szachów, grille, siłownia plenerowa, stojaki na rowery i wiele innych. Teren jest też objęty kamerami miejskiego monitoringu.