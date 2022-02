Pierwszy „Bursztynowy Most” w 2022 roku

W Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (DWDP-W) zakończył się trening sztabowy pn. „Amber Bridge 21-3/2”. Oprócz żołnierzy dowództwa brali w nim udział również przedstawiciele dowództw i brygad z Czech, Litwy i Polski.

Zakończony w piątek, 4 lutego, trening sztabowy pn. „Amber Bridge 21-3/2” („Bursztynowy Most”), był dla żołnierzy dowództwa wielonarodowej dywizji kolejną okazją do doskonalenia swoich umiejętności podczas planowania i prowadzenia działań bojowych. Również tym razem, wzorem ubiegłych lat, wraz z żołnierzami dowództwa dywizji ćwiczyli przedstawiciele afiliowanych do elbląskiego dowództwa jednostek – litewskiej brygady „Żelazny Wilk” oraz polskiej 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, a także 7 Dukielskiej Brygady Zmechanizowanej z Czech. Tym razem w treningu brali również udział żołnierze z litewskiego Dowództwa Wojsk Lądowych oraz obserwatorzy z Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ. 3 lutego ćwiczących żołnierzy odwiedzili także ambasadorowie oraz attaché wojskowi kilkunastu krajów będących członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas wizyty zapoznali się, między innymi, ze strukturą oraz zadaniami dowództwa dywizji. Mieli również okazję obserwować działanie żołnierzy na Polowym Stanowisku Dowodzenia, a także sprzęt, w który wyposażony jest Pułk Wsparcia Dowodzenia DWDP-W. Wizyta był również świetną okazją do spotkania gości ze swymi rodakami służącymi w elbląskim dowództwie.

Fot. mjr Krzysztof Olkowski

„Amber Bridge 21-3/2” rozpoczął cykl treningów sztabowych i ćwiczeń, w których będą brali udział żołnierze dowództwa w tym roku. Wielonarodowe ćwiczenia i treningi, ułatwiają wzajemne zrozumienie i współpracę żołnierzy z wielu różnych krajów. Wzmacniają więzi, umożliwiają wymianę doświadczeń i zapewniają bezproblemowe działanie dowództwa w ramach łańcucha dowodzenia NATO.