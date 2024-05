Piknik, który integruje

W Elblągu trwa Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. Jednym z wydarzeń był piknik, który odbył się w czwartek w Bażantarni. Mimo niepogody wzięło w nim udział kilkaset osób. Zobacz zdjęcia.

Uczestnicy pikniku na dużej polanie w Bażantarni mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych wspólnie przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, Elbląską Spółdzielnię Mieszkaniową Sielanka, lokalne firmy i instytucje. Były konkursy, loteria, gry i zabawy, wspólne ognisko.

– Udział we wszystkich atrakcjach, jak i wiele różnego rodzaju pyszności, które przygotowaliśmy, są bezpłatne. A to dzięki współpracy z lokalnymi firmami, instytucjami i sponsorami, którzy pomagają i współpracują z nami od lat. W tym przypadku 2 plus 2 równa się 5 – mówi Ewa Smerża, prezes Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sielanka.

Piknik w Bażantarni jest częścią trwającego obecnie w Elblągu Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami, który zakończy się w niedzielę festynem na starówce (w godz. 13-17). Na scenie zaprezentują się dzieci i młodzież z elbląskich przedszkoli i placówek oświatowych, jak również osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy. Na zakończenie przed wszystkimi zgromadzonymi wystąpi młodzież ze Studia Artystycznego Katarzyny Panicz Szalone Małolaty a tuż po nich, zwyciężczyni ósmej edycji programu The Voice of Poland, Marta Gałuszewska. Wstęp wolny.

W tym dniu, na specjalnie przygotowanych do tego stoiskach, będzie również okazja do zapoznania się z ofertą jaką dysponują dla osób z niepełnosprawnościami placówki i instytucje działające Elblągu na rzecz ich i ich rodzin oraz opiekunów.

