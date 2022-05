Piłeś? Nie jedź

Kierowcy przejeżdżający ulicą Nowowiejską w Elblągu mogli dziś otrzymać smycze lub piłeczki antystresowe. Wystarczyło, że nie prowadzili samochodu pod wpływem alkoholu. Elbląscy policjanci i urzędnicy przeprowadzili akcję promującą trzeźwość na drogach. Zobacz zdjęcia.

Blisko 300 nietrzeźwych kierowców ujawnili w ubiegłym roku elbląscy policjanci. W Polsce obowiązuje absolutny zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. „Nawet mniejsza niż 0,5 promila zawartość alkoholu osłabia reakcje organizmu. Na skutek zwiększonego drgania gałek ocznych mogą wystąpić zakłócenia ostrości wzroku i pola widzenia. Uwaga kierowcy będącego pod wpływem alkoholu skupia się – w przeciwieństwie do kierującego na trzeźwo – w środku pola widzenia, pomijając to, co dzieje się w pozostałej jego części. Alkohol powoduje również zmniejszenie liczby odbieranych bodźców, spowalnia ich dostrzeganie, upośledza ich selekcję oraz utrudnia rozpoznawanie obiektów o małych rozmiarach. Podsumowując – kierowca widzi „mniej”, wolniej rejestruje obiekty, które pojawiają się w polu jego widzenia i trudniej rozpoznaje te małe (m.in. znaki drogowe).To również spowolnienie adaptacji oka do ciemności i ruchomych świateł na drodze.“ - możemy przeczytać na portalu stopuzaleznieniom.pl

Oprócz tego alkohol zakłóca przetwarzanie informacji, logiczne myślenie, koordynację sprawności oraz precyzję. dziś na ul. Nowowiejskiej elbląscy policjanci i urzędnicy przeprowadzili akcję profilaktyczną, aby uzmysłowić kierowcom zagrożenia z tytułu „jazdy pod wpływem“. - To wspólna inicjatywa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komendy Policji w Elblągu. Akcja ma na celu profilaktykę, edukację i informowanie kierowców na temat przeciwdziałania nietrzeźwości. Kierowcom będziemy rozdawać ulotki oraz smycze lub piłeczki antystresowe - mówiła Małgorzata Borzęcka - Florek z Urzędu Miejskiego w Elblągu.

- Profilaktyka jest bardzo wskazana. Często nie wiemy, w jakim stanie się znajdujemy - czy w stanie nietrzeźwości, czy po użyciu alkoholu, czy już możemy kierować. Warto takim kierowcom zwrócić uwagę na ten problem. Blisko 300 nietrzeźwych kierowców ujawniliśmy w ubiegłym roku. Ta plaga przeraża - dodał podkomisarz Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.