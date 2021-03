Po maseczkę już nie do przedszkola

Przez tydzień przedszkola i żłobki w Elblągu były głównymi punktami dystrybucji maseczek dla mieszkańców, przekazanych przez Agencję Rezerw Strategicznych. Czytelnicy zgłaszali nam, że to może dodatkowo narażać dzieci i ich opiekunów na zakażenie koronawirusem. Dzisiaj władze miasta zmieniły listę miejsc, w których rozdawane są maseczki.

Do Elbląga trafiło około pół miliona maseczek przekazanych przez Agencję Rezerw Materiałowych. Każdemu mieszkańcowi przysługują cztery sztuki. 9 marca władze miasta ogłosiły listy punktów, w których można było je odbierać. Na 28 miejsc aż 24 stanowiły żłobki i przedszkola.

- Mieszkańcy, którzy potrzebują maseczki mogą się zgłaszać do punktów odbioru od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania instytucji. Maseczki wydawane będą do wyczerpania zapasów – brzmiał komunikat wysłany przez Joannę Urbaniak, rzecznik prasowego prezydenta Elbląga.

Do naszej redakcji spływały sygnały od Czytelników, którzy zwracali uwagę, że lokalizacja punktów rozdawania maseczek w przedszkolach i żłobkach to niefortunny pomysł. - Może tam przyjść każdy, nie tylko rodzice czy dziadkowie, by odebrać dziecko. Przecież to zwiększanie ryzyka zakażenia – zgłaszali nam problem.

We wtorek po południu z wnioskiem o zmianę lokalizacji punktów do prezydenta wystąpił radny Piotr Opaczewski. - Może lepszym rozwiązaniem byłoby umiejscowienie takich punktów np. w szkołach ponadpodstawowych, gdzie nauka w chwili obecnej odbywa się zdalnie i ryzyko dla mieszkańców jest dużo mniejsze – pisał we wniosku do prezydenta.

W środę rano wysłaliśmy pytania w tej sprawie do rzeczniczki prezydenta. Już po godzinie otrzymaliśmy odpowiedź. - Wniosek radnego Opaczewskiego wpłynął dopiero wczoraj po południu i w zasadzie jest już bezzasadny. Akcja dystrybucji maseczek jest praktycznie na finiszu. Z prawie 500 000 sztuk, które otrzymaliśmy pozostało ok. 170 tys. maseczek. W żłobkach i przedszkolach maseczki były dystrybuowane głównie z myślą o pracownikach i rodzinach dzieci, które uczęszczają do tych placówek. Chodziło o to, aby rodzice, czy dziadkowie odprowadzający i odbierający dzieci, z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie musieli udawać się w inne miejsca w mieście po ich odbiór. W związku z tym, że osoby te zostały już zabezpieczone, pozostałe maseczki są przewożone do innych punktów dystrybucji na terenie miasta, tak, aby mieszkańcy mieli do nich jak najbliżej i aby nie gromadzili się w jednym miejscu. Nowa lista punktów dystrybucji będzie przesłana w odrębnym komunikacie – zapewniała Joanna Urbaniak.

Komunikat z nowymi miejscami pojawił się przed godziną 14. - Maski rozdawane są w dni robocze, w godzinach pracy poniższych instytucji, do wyczerpania zapasów – napisała Joanna Urbaniak.

Przedstawiamy nową listę punktów dystrybucji maseczek

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Karowa 1, w godz. 8.00 – 15.30

2. Hala Sportowo-Widowiskowa, Al. Grunwaldzka 135, w godz. 8.00 – 22.00

3. Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30, wt. 7.30 – 16.30, pt. 7.30 – 14.30

4. Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25, pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30, wt. 7.30 – 16.30, pt. 7.30 – 14.30

5. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, w godz. 8.00-13.00

6. Biuro Targowiska Miejskiego, ul. Płk. Dąbka 85, w godz. 7.30 – 14.00 (od poniedziałku do soboty)

7. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. św. Ducha 3-7, w godz. 10.00-18.00

8. Filia nr 1 Biblioteki Elbląskiej, ul. Brzeska 5 (od najbliższego piątku 19.03), w godz. 10.00-18.00

9. Filia nr 3 Biblioteki Elbląskiej, Aleja Józefa Piłsudskiego 17, w godz. 10.00-18.00

10. Filia nr 5 "KOSTKA" Biblioteki Elbląskiej, ul. Józefa Wybickiego 20 , w godz. 10.00-18.00

11. Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej, ul. Słoneczna 29-31 (do 22.03), w godz. 10.00-18.00

12. Filia nr 7 "CYBERIADA" Biblioteki Elbląskiej, ul. Hetmańska 16-22, w godz. 10.00-18.00

13. Filia nr 8 Biblioteki Elbląskiej, ul. Romualda Mielczarskiego 22-24, w godz. 10.00-18.00