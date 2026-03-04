Po zmroku jeździli po mieście, licząc i pomagając bezdomnym

W Elblągu, podobnie jak w całym kraju, w nocy z 3 na 4 marca odbyło się Ogólnopolskie Badanie Liczby Osób w Kryzysie Bezdomności. W akcji wzięli udział pracownicy Elbląskiego Centrum Usług Społecznych wraz wraz z policją, strażnikami miejskimi i przedstawicielami zarządzania kryzysowego. Zobacz zdjęcia.

- Docieraliśmy do miejsc, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Rozmowy często zaczynały się od kubka gorącej herbaty. Informowaliśmy o dostępnych formach wsparcia, a w razie potrzeby proponowaliśmy transport do schroniska lub noclegowni. W trakcie rozmowy wypełnialiśmy anonimowy kwestionariusz – informuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Badanie odbywa się co dwa lata z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzone jest jednocześnie w placówkach pomocowych i w terenie.

- Dzięki temu można lepiej poznać sytuację osób w kryzysie bezdomności i skuteczniej planować pomoc, zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju – informuje ECUS.

Wyniki ogólnopolskiego badania poznamy 27 marca.

Z szacunków ECUS wynika, że w Elblągu dotkniętych kryzysem bezdomności jest około 220 osób. Coraz częściej są to ludzie młodzi. Najczęstsze przyczyny bezdomności to uzależnienia, konflikty w rodzinie, pobyt w zakładzie karnym i brak możliwości powrotu do domu.