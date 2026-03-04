UWAGA!

----

Po zmroku jeździli po mieście, licząc i pomagając bezdomnym

 Elbląg, Po zmroku jeździli po mieście, licząc i pomagając bezdomnym
(fot. ECUS)

W Elblągu, podobnie jak w całym kraju, w nocy z 3 na 4 marca odbyło się Ogólnopolskie Badanie Liczby Osób w Kryzysie Bezdomności. W akcji wzięli udział pracownicy Elbląskiego Centrum Usług Społecznych wraz wraz z policją, strażnikami miejskimi i przedstawicielami zarządzania kryzysowego. Zobacz zdjęcia.

- Docieraliśmy do miejsc, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Rozmowy często zaczynały się od kubka gorącej herbaty. Informowaliśmy o dostępnych formach wsparcia, a w razie potrzeby proponowaliśmy transport do schroniska lub noclegowni. W trakcie rozmowy wypełnialiśmy anonimowy kwestionariusz – informuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Badanie odbywa się co dwa lata z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzone jest jednocześnie w placówkach pomocowych i w terenie.

- Dzięki temu można lepiej poznać sytuację osób w kryzysie bezdomności i skuteczniej planować pomoc, zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju – informuje ECUS.

Wyniki ogólnopolskiego badania poznamy 27 marca.

Z szacunków ECUS wynika, że w Elblągu dotkniętych kryzysem bezdomności jest około 220 osób. Coraz częściej są to ludzie młodzi. Najczęstsze przyczyny bezdomności to uzależnienia, konflikty w rodzinie, pobyt w zakładzie karnym i brak możliwości powrotu do domu.

oprac. red. na podst. informajci ECUS

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Po zmroku jeździli po mieście, licząc i pomagając bezdomnym
Po zmroku jeździli po mieście, licząc i pomagając bezdomnym
Po zmroku jeździli po mieście, licząc i pomagając bezdomnym
Po zmroku jeździli po mieście, licząc i pomagając bezdomnym

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Tak jeden dwa dni być bezdomnym to może i fajnie było by ale tak cały czas to ja p..... współczuję.
  • 220 bezdomnych w mieście -to dosyć sporo, to tak jakby cały amfiteatr ( piszę o tym po remoncie)- - zapełnić bezdomnymi. , a jak jest poza Elblągiem... na wsi ?.. czy tam też są bezdomni, wydaje mi się, że chyba nie, bo w oborach, stajniach zwierzyna nie toleruje alkoholu. , chociaż tak naprawdę nie wiem. I nie chcę z tego powodu szydzić, bo zdaję sobie sprawę z ogromu problemu tak dla rodziny, jak I dla samego bezdomnego, wielkie uznanie dla osób, które starają się wspomagać tych biedaków, którzy w niektórych przypadkach utracili swoje biznesy I zostali porzuceni przez swoich partnerów- nie zbadane są losy ludzkie
  • normalna sprawa, taka praca, płacą im za to neich szukaja po co o tym pisac? bo człowiek na ulicy? ciekawe, do mnie w pracy protel nie przychodzi a też sporo syt kryzysowych ale dach nad głowa to nie jest źle? ale sa inne problemy, zapraszam! e-mail i fax znane redakcji, samrta@gmail
  • bezdomny to wybór i konflikt samego ze soba, pracy sporo, nawet na czarno i kazdy moze zyć i zatobić na siebie, niektorzy chcą byc dezdomnymi ale dobrze że pomagają tym co nie umija zyc
  • Dodajcie ich do opisu Who is Who tak samo jak Wierzbicką ze schroniska :) dotąd myslałam że dodają tam niby ludzi którzy coś osiągneli ale ona to żadnych wybitnych osiagnięc nie ma... wiec dodajecie tam kogo lubicie wg widzimisie :) czyli pan kontoroler z zkm też powinien się znaleźć, polecam! :)
  • Dostaliście już rachunki za energię jeszcze chwila i będziemy wszyscy zdychać z głodu 20 gospodarko świata Hashtagi: #MichalElblag
Reklama
 