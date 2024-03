Podaruj chorym dzieciom Promyk radości

- Naszą największą motywacją do prowadzenia stowarzyszenia jest uśmiech dzieci, to zapada w pamięci najdłużej i jest siłą napędową do dalszego działania. Ich radość podczas finalizacji każdego projektu jest bezcenna, a my możemy się od nich wiele nauczyć. Za każdym razem staramy się spełnić ich marzenia, by dać im poczucie tego, że są ważne i nie są same - mówi Monika Dworecka, elblążanka i prezes Stowarzyszenia „Promyk”, które organizuje zbiórkę na rzecz dzieci i młodzieży z Oddziału Onkologicznego w Gdańsku.

Stowarzyszenie „Promyk” powstało z inicjatywy Moniki Dworeckiej oraz Natalii Urbanowicz i we wrześniu będzie świętować dwa lata działalności. Wcześniej jego założycielki pracowały w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim jako pracownice socjalne.

- W pewnym momencie poczułyśmy, że jako stowarzyszenie będziemy mogły zrobić więcej - przyznaje Monika Dworecka, prezes „Promyka”. - Na co dzień pracujemy zawodowo, stowarzyszenie daje nam jednak możliwość, by pomagać potrzebującym. Utrzymujemy się z darowizn. Jeśli chodzi o naszą działalność, to najczęściej organizujemy zbiórki dla potrzebujących rodzin czy paczki dla dzieci z domu dziecka. Bardzo często ktoś sam się do nas zgłasza. Naszą największą motywacją do prowadzenia stowarzyszenia jest uśmiech dzieci, to zapada w pamięci najdłużej i jest siłą napędową do dalszego działania. Ich radość podczas finalizacji każdego projektu jest bezcenna, a my możemy się od nich wiele nauczyć. Za każdym razem staramy się spełnić ich marzenia, by dać im poczucie tego, że są ważne i nie są same. Każdy zrealizowany projekt daje nam po prostu poczucie szczęścia, że znowu się udało, że są wokół nas ludzie, którzy chętnie nam pomagają tworzyć ten „kolorowy świat”.

Od listopada 2023 stowarzyszenie współpracuje z Oddziałem Onkologicznym w Gdańsku dla dzieci i młodzieży.

- W Mikołajki na oddziale naprawdę wiele się działo, były media, fundacje i firmy, a dzieci dostały prezenty. Jednak na co dzień nie otrzymują one takiego zainteresowania. Brakowało nam dodatkowych świąt, na które dzieci mogłyby się cieszyć, więc postanowiłyśmy wymyślić własne, żeby dać tym dzieciakom radość i uśmiech - mówi Monika Dworecka.

W ten sposób w kwietniu młodzi pacjenci obchodzić będą Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Dzień Tęczy, Międzynarodowy Dzień Jednorożca czy Dzień Czekolady. W związku z tymi świętami, stowarzyszenie otworzyło specjalną zbiórkę.

- Chętnie przyjmiemy wszelkie książki dla dzieci i młodzieży, pluszaki, przytulanki, wszystko, co jest związane z jednorożcami oraz małe słodycze typu Kinder - mówi prezes stowarzyszenia. - Bardzo lubimy spotykać się osobiście z naszymi darczyńcami, by móc im podziękować, nawiązać relację czy jakąś współpracę w przyszłości, dlatego często jeździmy do osób, które pragną dołożyć się do zbiórki.

Skontaktować się w sprawie wsparcia zbiórek można poprzez Facebooka stowarzyszenia. Inną możliwością przyczynienia się do zbiórki jest wpłata internetowa na jej oficjalnej stronie. Pieniądze zebrane w ten sposób zostaną przeznaczone na zakup książek, zabawek i słodyczy dla małych pacjentów szpitala.

Zbiórka potrwa do 28 marca.