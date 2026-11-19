- Zapraszamy Was na spacer z cudownymi psami ze schroniska.Informujemy, że w większości wyprowadzane na spacerze będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących, potrafiących „trochę dać w kość”. Zapisy przyjmowane są drogę mailową od 23 listopada od godziny 16 (6lapelblag@gmail.com), bądź poprzez wiadomość prywatną na facebookowym profilu biegu https://www.facebook.com/6lapelblag – informują organizatorzy.