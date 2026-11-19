Podaruj schroniskowemu psu spacer
Organizatorzy Biegu na 6 Łap zapraszają chętnych do udziału w mikołajkowej edycji wydarzenia, które odbędzie się w sobotę, 5 grudnia o godz. 11, początek w schronisku OTOZ Animals przy ul. Królewieckiej 233. Zapisy ruszają 23 listopada.
- Zapraszamy Was na spacer z cudownymi psami ze schroniska.Informujemy, że w większości wyprowadzane na spacerze będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących, potrafiących „trochę dać w kość”. Zapisy przyjmowane są drogę mailową od 23 listopada od godziny 16 (6lapelblag@gmail.com), bądź poprzez wiadomość prywatną na facebookowym profilu biegu https://www.facebook.com/6lapelblag – informują organizatorzy.
Zakończenie zapisów w piątek poprzedzający bieg (4.12.2026 do godz. 15) bądź do przekroczenia limitu osób.
Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i z powrotem ścieżkami Bażantarni (dystans spaceru ok. 5 km).