Podejmij wyzwanie i wstąp do Żandarmerii

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu szuka funkcjonariuszy. O specyfice pracy w „wojskowej policji” mówią żołnierze elbląskiego oddziału.

Żandarmeria wojskowa to w największym skrócie „policja w wojsku”. Służba ta łączy pracę policyjną z wojskowym drylem. Znajdą tu również swoje miejsce kandydaci ze zdobytym już doświadczeniem podczas służby w jednostkach wojskowych lub w innych służbach, tak jak st. sierż. Ewa Korner.

- Służbę w Żandarmerii Wojskowej rozpoczęłam cztery lata temu w Sekcji Profilaktyki Wydziału Prewencji. Wówczas posiadałam już doświadczenie, o które wzbogaciłam się w Policji. Dla takich osób jak ja, które poszukują nowych możliwości rozwoju, bardzo ważnym elementem było to, że zachowano mi stopień i zaliczono do wysługi dotychczasowe lata służby w Policji. Zmiana służby to była bardzo przemyślana decyzja i choć sam proces kwalifikacyjny do łatwych nie należał uważam, że moja decyzja była trafna – zapewnia st. sierż. Ewa Korner, obecnie jedyna w ŻW kobieta-przewodnik psa służbowego.

Jednym z elementów pracy żandarmów pion dochodzeniowo – śledczy. Jedną z możliwości rozwoju jest praca technika kryminalistycznego. W elbląskim oddziale ŻW funkcjonuje pion kryminalny, służba prewencyjna, pirotechnicy. Czasem żołnierze są angażowani do pilotażu wojskowego sprzętu, a w innych przypadkach ochraniają osoby pełniące wysokie funkcje państwowe. Żandarmeria wpisuje się również w pracę profilaktyczną w jednostkach wojskowych.

- Żołnierze z pionu prewencji obok specjalistycznych kursów i systematycznego szkolenia strzeleckiego korzystają między innymi ze szkoleń technik obezwładniania napastnika, czy też doskonalą się w zakresie kierowania pojazdem w trudnych warunkach drogowych, gdzie uczą się różnych technik wychodzenia z poślizgu i ćwiczą jazdę dynamiczną. Na uwagę zasługują również kursy minersko-pirotechniczne, niezbędne dla żandarmów-pirotechników biorących udział w zabezpieczeniu ważnych delegacji państwowych i zagranicznych – informuje mjr Krzysztof Gołębiewski, szef Wydziału Prewencji.

Wstąpienie do tej elitarnej formacji jest stosunkowo trudnym wyzwaniem. Na etapie kwalifikacji poddane sprawdzeniu zostaną nie tylko nieposzlakowana opinia kandydata, ale również posiadanie odpowiednich kwalifikacji i zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby zawodowej w Żandarmerii Wojskowej. - Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do służby w Żandarmerii Wojskowej wraz z pozostałymi ankiety kwalifikacyjnej oraz pozostałych załączników wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej. Dokumenty te oraz inne potrzebne informacje można znaleźć na stronie ozwelblag.wp.mil.pl w zakładce NABÓR DO ŻW - wyjaśnia kierownik Sekcji Personalno – Organizacyjnej, st. chor. Paweł Gregorczyk.

Po przejściu kolejnych etapów postępowania można już zacząć służbę i założyć szkarłatny beret. W Żandarmerii istotne jest również poczucie stabilności zatrudnienia i transparentny system uposażeń, które wzrastają wraz z awansami na kolejne stopnie wojskowe. Oprócz zasadniczego wynagrodzenia żandarm otrzymuje także dodatek specjalny, wynikający ze specyfiki służby.