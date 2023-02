Pół tysiąclecia i pół wieku Kopernika

550 lat temu na świat przyszedł Mikołaj Kopernik. Przez cały weekend (18-19 lutego) ten wyjątkowy jubileusz świętuje Frombork, gdzie znajduje się grób wielkiego astronoma. Zobacz zdjęcia.

- Nic tak nie pobudza naszej aktywności jak jubileusze, szczególnie okrągłe rocznice – mówił podczas obchodów Mirosław Jonakowski, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernia we Fromborku. - Główne obchody uroczystości urodzin Mikołaja Kopernika odbywają się w Toruniu. Nic dziwnego, bo tam się urodził, ale równie dobrze można powiedzieć: cóż więcej Kopernik zrobił dla Torunia niż się urodził? Dla nas, na Warmii, Kopernik to najwybitniejszy przedstawiciel naszych ziem. To tutaj dokonał wszystkich swoich najważniejszych odkryć, to tutaj przeszedł do historii w sposób absolutnie niezaprzeczalny – podkreślał dyrektor.

- Mikołaj Kopernik to postać niezwykła, prawdziwy człowiek renesansu obdarzony wieloma talentami, wiedzą z wielu dziedzin, od astronomii, przez medycynę, ekonomię, po prawo i administrację. To postać, która inspiruje badaczy, ale też przedstawicieli świata sztuki i rozrywki - mówiła Sylwia Jaskulska, członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. - Rok 2023 został ustanowiony przez sejmik województwa Rokiem Mikołaja Kopernika – przypomniała. - Mając świadomość potencjału promocyjnego i turystycznego zachęcam wszystkich państwa do udziału w wydarzeniach, które będą organizowane.

Występ Zespołu Muzyki Dawnej „Vocantus”. Fot. Anna Dembińska

We fromborskich obchodach urodzin Kopernika wziął udział także wojewoda Artur Chojecki. Odczytał okolicznościowy list sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina.

- Mikołaj Kopernik był (...) nie tylko astronomem. Zajmował się medycyną, matematyką, prawem, kartografią, dyplomacją, filologią a nawet strategią wojskową - napisał o Koperniku Jarosław Sellin. Przypomniał o związkach astronoma z kościołem na Warmii, a także o tym, że "przez całe życie Kopernik był wiernym poddanym polskich władców".

Na ten weekend we Fromborku zaplanowano wiele wydarzeń i atrakcji związanych z urodzinami Kopernika. Rozbudowano stałą wystawę poświęconą Kopernikowi we fromborskim muzeum. Zorganizowano warsztaty, seanse w Planetarium, pokazy i prezentacje. Odbył się koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Vocantus”. W muzeum pojawiła się też nowa, niewielka eskpozycja "Kopernik w grafice współczesnej". Wybijano nawet pamiątkową monetę z astronomem. Przy okazji obchodów urodzin Kopernika, na grobie astronoma, który znajduje się w katedrze we Fromborku, złożono kwiaty.