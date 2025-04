Policja apeluje: Nie wywołujcie niepotrzebnej paniki i poczucia zagrożenia

Elbląscy policjanci odnaleźli mężczyzn z parku Modrzewie, o których zrobiło się w Elblągu głośno. Nie są żadnym zagrożeniem dla mieszkańców – wynika z ustaleń policji. - Prosimy o zachowanie powściągliwości w komentarzach oraz niewywoływanie niepotrzebnej paniki i poczucia zagrożenia – apeluje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

- Policjanci kryminalni ustalili i dotarli do dwóch mężczyzn, którzy byli widziani wczoraj (21.04) w Parku Modrzewie. Mężczyźni potwierdzili, że robili zdjęcia placu zabaw, a nawet wysyłali je do swoich rodzin, aby te pokazały je ich dzieciom. W ojczystym kraju nie mieli bowiem takich miejsc. Jak ustalono, obaj mężczyźni przebywają w Polsce legalnie, mieszkają i pracują w Elblągu od blisko dwóch lat – informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

I dodaje: - Wczorajszy materiał zamieszczony w mediach społecznościowych wywołał lawinę komentarzy dotyczących obcokrajowców oraz stwierdzeń, że osoby te dopuszczają się przestępstw. Na chwilę obecną nasze dane policyjne, nie potwierdzają, aby obcokrajowcy dopuszczali się przestępstw kryminalnych na terenie Elbląga. Prosimy o zachowanie powściągliwości w komentarzach oraz niewywoływanie niepotrzebnej paniki i poczucia zagrożenia. W sytuacji, która wymaga pomocy lub interwencji zawsze można zadzwonić pod nr 112 i taką pomoc uzyskać - dodają policjanci.

Odsyłamy też do komentarza redaktora naczelnego portElu, który opisał tę sprawę. Dołączamy się do apelu policji – nie wywołujmy w mediach, szczególnie społecznościowych, atmosfery niepotrzebnej paniki i poczucia zagrożenia. Szczególny apel kierujemy do polityków.