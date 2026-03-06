Policjanci apelują w sprawie cmentarzy

Policjanci z Elbląga apelują do wszystkich osób odwiedzających cmentarze o zachowanie szczególnej ostrożności oraz reagowanie na wszelkie podejrzane sytuacje. Kradzieże wieńców, kwiatów czy innych ozdób z miejsc spoczynku bliskich są szczególnie dotkliwe dla rodzin, które chcą godnie uczcić pamięć zmarłych.

W związku z pojawiającymi się tego typu zdarzeniami funkcjonariusze prowadzą wzmożone działania prewencyjne w rejonie cmentarzy, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu odwiedzin. Mundurowi przypominają jednak, że bezpieczeństwo tych miejsc zależy również od czujności osób odwiedzających groby swoich bliskich.

Aby zminimalizować ryzyko kradzieży ozdób i dekoracji nagrobnych, policjanci rekomendują kilka prostych rozwiązań:

nie pozostawiajmy cennych ozdób i przedmiotów na grobach z dużym wyprzedzeniem czasowym,

spryskanie liści lub kwiatów farbą w sprayu albo polanie ich woskiem ze zniczy może zniechęcić złodzieja – takimi dekoracjami trudno ponownie handlować;

oznakowanie wiązanek od spodu trwałym markerem lub wyrazistym lakierem do paznokci utrudnia ich sprzedaż i pozwala rozpoznać skradzioną wiązankę czy wieniec,

delikatne uszkodzenie kompozycji nie wpływa na jej estetykę, ale czyni ją mniej atrakcyjną dla złodzieja,

warto korzystać z dodatkowych zabezpieczeń, takich jak niewielkie metalowe uchwyty do wieńców,

zwracajmy uwagę na osoby zachowujące się podejrzanie i współpracujmy z administracją cmentarza.

Policjanci przypominają, że kradzież wieńców, kwiatów czy innych ozdób z cmentarzy jest przestępstwem. Sprawcom grożą surowe konsekwencje prawne, nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

W przypadku zauważenia kradzieży lub prób kradzieży należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. Dzięki wspólnej czujności możemy skutecznie ograniczyć tego typu przestępstwa i zadbać o szacunek dla miejsc pamięci.