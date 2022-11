Połowa zakupów z koszyka podrożała (Koszyk inflacyjny portElu)

Wracamy z comiesięcznym koszykiem inflacyjnym portElu. Zaskoczeń nie będzie – ponownie wydaliśmy więcej niż miesiąc temu. Co konkretnie i o jakie kwoty podrożało?

Te same zakupy, te same markety, a ceny? Tu sprawa przedstawia się już inaczej. Znów wydaliśmy więcej pieniędzy na nasz stały zestaw produktów. Najpierw przypomnijmy jednak nasze październikowe wydatki. Ceny były takie:

Ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (10,99 zł), margaryna Masmix (7,99), Masło Polskie (7,99), mleko Łaciate 3,2% (3,99), Olej Kujawski 1l (12,99), jajka ściółkowe rozmiar L (8,99), dżem Łowicz czarna porzeczka (5,99), płatki Corn Flakes (7,99), płatki Chocapic 250 g (5,70), herbata Saga 100 szt. (5,99), kabanosy wołowe Exclusive Tarczyński (6,25), czekolada Milka 2 szt. (7,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (7,38), kawa MK Cafe (27,99). Razem: 128, 21 zł.

Przechodzimy do listopada. Znów nie udało nam się znaleźć wszystkich zakupów z koszyka inflacyjnego portElu w jednym markecie. Problemem okazały się płatki. W obu odwiedzonych przez nas Lidlach nie było płatków Chocapic, ich odpowiednik w tym zestawieniu stanowią więc Cini Minis. Po zwykłych płatkach Corn Flakes na półce ostała się jedynie cena. Stąd uwzględniamy ją w naszym zestawieniu, to 8,49 zł (zob. zdjęcie).

Fot. Anna Dembińska

Ceny w Lidlu 21 listopada przedstawiały się tak:

Ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Masmix (7,99), Masło Polskie (8,47), mleko Łaciate 3,2% (4,49), Olej Kujawski 1l (12,99), jajka ściółkowe rozmiar L (8,99), dżem Łowicz czarna porzeczka (6,49), płatki Corn Flakes (8,49), płatki Cini Minis 250 g (5,99), herbata Saga 100 szt. (5,99), kabanosy wołowe Exclusive Tarczyński (6,25), czekolada Milka 2 szt. (7,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (7,78), kawa MK Cafe (27,99).

Połowa artykułów z naszego comiesięcznego koszyka jest trochę droższa niż w październiku, co zaznaczamy pogrubioną czcionką. Łącznie wydaliśmy 131, 88 zł, czyli 3 zł i 67 gr więcej niż miesiąc temu. Współczynnik inflacji koszyka inflacyjnego portElu w stosunku do zeszłego miesiąca to 2,8 proc. Co przyniesie grudzień i przedświąteczne zakupy, a zarazem rocznica naszych koszyków inflacyjnych? Czas pokaże.

Zakupy przekazaliśmy Bankowi Żywności w Elblągu.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł