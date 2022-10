Polski Bon Turystyczny ważny do 31 marca 2023

Po zmianie przepisów, termin zakończenia płatności bonem turystycznym za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce został wydłużony do 31 marca 2023 r.

Na Warmii i Mazurach uprawnionych do bonów jest 150,5 tys. osób, z czego aktywowano ich dotychczas ponad 126 tys., a całkowicie wykorzystano ponad 81 tys. Nadal 24 tys. bonów nie zostało aktywowanych (na łączną kwotę 16,5 mln zł). Bon jest ważny do końca marca 2023 roku. Można z niego skorzystać nie tylko na Warmii i Mazurach – ale na terenie całego kraju. - Dotychczas mieszkańcy naszego województwa zrealizowali płatności na 94 mln zł. Bon w województwie warmińsko-mazurskim można wykorzystać w 1467 miejscach, w całym kraju w ponad 31 tys. - mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. warmińsko-mazurskim

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla rodzin, a także dla branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku COVID-19. Bon przyznawany jest na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500 plus”. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł. Aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

- Bon przyznawany jest w formie elektronicznej. Trzeba go aktywować. Można to zrobić w dowolnym momencie. Warto jednak nie odkładać tego na ostatnią chwilę i aktywować go wcześniej. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu na PUE ZUS wybieramy zakładkę - Ogólny, a następnie w menu bocznym - Polski Bon Turystyczny. Aby aktywować bon należy podać swój aktualny adres e mail oraz numer telefonu komórkowego. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze - informuje Anna Ilukiewicz

Bonem zapłacimy za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną. Aktualna lista podmiotów, w których można skorzystać z bonu jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl,www.polska.travel.

W razie wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z infolinią Polski Bon Turystyczny pod nr. tel. 22 11 22 111 (codziennie w godzinach 7.00-20.00).